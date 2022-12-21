Руководителя новосибирского лофт-парка «Подземка» отпустили сотрудники полиции

Основателя и руководителя лофт-парка «Подземка» Александра Гинтера отпустили правоохранительные органы. Об этом он сообщил «Континенту Сибирь».

Напомним, что ранее вечером 20 декабря Александра Гинтера увезли в неизвестном направлении люди в масках. Об этом рассказал арт-директор лофт-парка «Подземка» Платон Гудков паблику «АСТ-54». Около четырёх часов дня к территории «Подземки» подъехал серебристый седан Lada Vesta. Два человека в гражданской одежде пробыли в помещении около часа, а после того, как к ним присоединилось еще два человека в форме с масками, задержали и надели наручники на руководителя лофт-парка Александра Гинтера. Гудков уточнил, что Гинтера увезли в неизвестном направлении.

Как стало известно 21 декабря, директора новосибирского лофт-парка «Подземка» Александра Гинтера отпустили сотрудники полиции. Гинтер рассказал «Континенту Сибирь», что вскоре после задержания его освободили, и в дальнейшем никаких действий со стороны правоохранительных органов в отношении него не будет. При этом Гинтер не уточнил, по какой причине происходило его задержание.

Согласно данным Rusprofile, Александр Гинтер в разное время занимался финансами, производством спецодежды и доставкой еды, предоставлял займы организациям в сфере промышленности. Совладельцами ООО «Лофт-Парк» являются Анна Гинтер и Платон Гудков. Также Анна Гинтер является совладельцем ООО «Ле Пин» (одноименный винный бар), ООО «Заря», ООО «Успех», а также ООО «Умное радио» (радиостанция «Серебряный дождь» в Новосибирске). В конце декабря 2021 года стало известно, что Александр Гинтер приобрел совместно с партнерами башню НТН на площади Карла Маркса. На ее базе также планируется сделать лофт.

Напомним, что «Подземка» не раз находилась в центре внимания из-за скандалов вокруг проводимых там мероприятий. В частности в 2022 году в лофте были отменены концерты ряда исполнителей после жалоб со стороны Совета отцов Новосибирской области. Вопрос, связанный с лофтом «Подземка», также упоминался на сибирском форуме Всемирного русского народного собора «Россия в XXI веке: Национальная идеология и традиционные ценности».