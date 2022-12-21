Китайская автомобильная марка OMODA нашла второго партнера в Красноярске

Крупнейший сибирский авторитейлер — «Медведь Холдинг» – получил дилерство китайского бренда OMODA в Красноярске. Информация об этом появилась на сайте дистрибьютора марки. По бренду OMODA в Красноярске «Медведь Холдинг» будет конкурировать с нижегородским холдингом «АГАТ».

Информацию о получении дилерства OMODA «Континенту Сибирь» подтвердили в «Медведь Холдинге». Новый салон расположился на улице Караульной в здании, где также находятся GEELY и Hyundai. В компании ждут поступления автомобилей. Ожидается, что при благоприятной ситуации с точки зрения логистики первые машины придут уже до конца года.

Стоит отметить, что OMODA наряду с EXEED является брендом китайской компании CHERY. Линейка марки будет состоять из трёх моделей: двух кроссоверов и седана, которые поэтапно будут представлены до лета 2023 года. К 2025 году модельный ряд будет дополнительно расширен и обновлён. На сегодня в линейке OMODA — переднеприводный футуристичный фастбек-кроссовер C5. Как отмечали в CHERY, автомобили бренда OMODA на отечественном рынке «станут достойной альтернативой японским и немецким маркам, приостановившим свою деятельность в России».

Основанный красноярским бизнесменом Николаем Бяковым «Медведь Холдинг» является крупнейшим автодилером Сибири по портфелю представляемых брендов. В его портфеле CHERY, EXEED, Geely, BMW, Volkswagen, Skoda, Hyundai, Genesis, Peugeot, Citroen, Suzuki, Mitsubishi, Lada, Toyota, Lexus. География деятельности группы компаний включает в себя Красноярский край, Хакасию, Новосибирскую область, Кузбасс. В 2022 году группа компаний вышла в Алтайский край.



Для «Медведь Холдинга» OMODA – далеко не первый китайский бренд в портфеле. Свой первый дилерский центр марки из Поднебесной «Медведь Холдинг» запустил в 2020 году – речь шла о Geely. В 2022 году группа компаний открыла в Красноярске салоны китайских брендов CHERY и EXEED. В этом же году аналогичный шаг сделал нижегородский холдинг «АГАТ». Его салоны CHERY и EXEED были запущены на базе бывшего полнофункционального дилерского центра Jaguar Land Rover в Красноярске. В ноябре стало известно о том, что «АГАТ» также открывает салон OMODA в Красноярске. Таким образом, с учетом запуска дилерского центра этой марки «Медведь Холдингом» авторитейлеры будут конкурировать сразу по всей линейке брендов группы CHERY.

Напомним, что в 2022 году компания CHERY запустила в Красноярске региональный склад запчастей, компонентов, аксессуаров и расходных материалов. За счет него планируется обеспечить покрытие спроса в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке на уровне не менее 90%.

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