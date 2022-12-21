Эдуард Ляхов: «Эти ошибки будут стоить нам десятки миллионов рублей»

14:41
Производитель сибирского цемента прогнозирует ухудшение спроса на рынке
13:14
Суд избрал меру пресечения директору новосибирского центра организации дорожного движения Вячеславу Трещеву
13:12
В горсовете Новосибирска пожелали повторения СССР в будущем
12:22
Новосибирская компания завершила тестирование серийных систем для угольных станций
12:10
Руководителя новосибирского лофт-парка «Подземка» отпустили сотрудники полиции
11:30
Китайская автомобильная марка OMODA нашла второго партнера в Красноярске
9:55
Новосибирск вошел в топ-5 популярных направлений бизнес-тревела
22:17
Новосибирская область оказалась среди аутсайдеров по доступности учреждений культуры для лиц с ОВЗ
20:16
Задержан за взятку начальник центра организации дорожного движения Новосибирской области
19:03
Имущество разорившегося Барабинского НПЗ составило 364 млн рублей
18:33
Обязательный масочный режим частично вернули в сибирском регионе из-за ОРВИ
18:09
Экс-мэр Томска отказался признавать вину по четвертому уголовному делу
17:27
Главы районов Новосибирска получили предостережения от прокуратуры после очередного снегопада
17:19
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области выделило 629 единиц техники для борьбы со снегопадом
16:15
Авиаперевозчик отменил ближайшие рейсы в Египет из Новосибирска
15:44
Названа стоимость уникальной экспериментальной станции в новосибирском ЦКП «СКИФ»
15:42
Экс-министр Приангарья получила почти 7 лет колонии за хищение 90 млн рублей
Председатель правления Банка «Акцепт»
Издатель «Континента Сибирь»
Руководитель макрорегиона Сибирь и Дальний Восток компании Mango Office
Управляющий партнер группы «Финансы»
© 2021 ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Все права защищены
Вся информация, опубликованная на сайте ksonline.ru, принадлежит ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Материалы, находящиеся на сайте в открытом доступе, не могут быть воспроизведены телеканалами, радиостанциями, газетами и журналами без ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь», а сайтами и страницами в сети Интернет (в том числе и сайтами и страницами СМИ) — не могут быть воспроизведены без гиперссылки ksonline.ru и ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь». Письменного разрешения для воспроизведения материалов из открытого доступа не требуется. Материалы «Бизнес-портала «Континент Сибирь», опубликованные в закрытом доступе или распространяемые по email-подписке, не могут быть воспроизведены в средствах массовой информации и на серверах сети Интернет без письменного разрешения ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Фотоизображения, размещенные на сайте, являются исключительной собственностью ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» и могут быть приобретены на специальных условиях. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без письменного разрешения владельца запрещается. Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель. ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» не несет ответственность за содержание веб-сайтов, на которые даются гиперссылки. За информацию, содержащуюся в личном кабинете компаний, зарегистрированных в базе предприятий портала ksonline.ru, а также публикаций раздела «новости компаний» редакция ответственности не несет.
Мнения, публикуемые в разделе «Авторские колонки», являются позицией колумниста и могут не совпадать с мнением редакции.