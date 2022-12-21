Новосибирск вошел в топ-5 популярных направлений бизнес-тревела

Названы самые популярные города для командировок среди пользователей сервиса бронирования билетов и отелей Туту. В пятерку самых популярных городов для делового туризма попал Новосибирск.

Сервис путешествий Туту назвал топ-5 самых популярных направлений бизнес-тревела среди российских городов в 2022 году. На первых местах Москва и Санкт-Петербург, популярность которых незначительно снизилась в этом году. Если в 2021 году 28,2% пассажиров внутренних направлений прибывало в Москву, то в 2022 году всего четверть. Доля пассажиропотока в Санкт-Петербург уменьшилась с 11,4% до 10,5% соотвественно.

Сочи и Екатеринбург оказались одинаково популярны среди пассажиров — в эти города направлялось 2,3% от всех пассажиров внутренних направлений. Эксперты Туту называют основной причиной роста популярности Сочи (с 1,5% до 2,3%) закрытие южных аэропортов. Замыкает пятерку популярных направлений Новосибирск. В командировку в этот город направлялось 2,2% от всех пассажиров, в прошлом году показатель был ниже — 1,8%.

В число самых востребованных зарубежных направлений для деловых поездок в 2022 году вошли Минск, Стамбул, Ереван, Ташкент и Алматы. В 2022 году в целом была похожая география. Тогда топ-5 зарубежных направлений составляли Минск, Ереван, Ташкент, Стамбул, Астана. При этом доля командировок в Минск сократилась с 32,7% до 21,9% среди зарубежных направлений. Заметно выросла доля Стамбула: с 5,3% до 9,2%.

При этом горизонт планирования у людей, направляющихся в командировки, увеличился в этом году. Доля тех, кто оформляет билеты за три дня до командировки и ранее, сократилась с 51,7% до 44,4% (в пандемийном 2020 году доля таких бронирований в последний момент была 55,9%). Особенно заметно выросла доля тех, кто оформляет всё более чем за две недели: за год показатель изменился с 12,5% до 16,3%. Доля покупок в период 8–14 дней до поездки выросла за год с 12,6% до 14,9%.

У тех, кто бронировал на Туту проживание на время командировок, почти 80% заказов внутри России пришлось на отели, 8,6% — на апартаменты и апарт-отели, около 7% — на мини-отели, 2,8% — на хостелы, около 2% — на гостевые дома. В зарубежных бронированиях на отели пришлось 93% спроса, другие типы размещения были куда менее популярны. Отели с «тремя звездами» оказались самыми популярными как в России (44,8%), так и за границей (39,2%).

Напомним, что ранее стало известно, что ближайшие рейсы до Египта из России отменили. Продолжаются проблемы с согласованием документов у одного из авиаперевозчиков.