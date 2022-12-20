Новосибирская область оказалась среди аутсайдеров по доступности учреждений культуры для лиц с ОВЗ

Новосибирская область заняла 20 место из 22 мест среди регионов с большим количество населения в рейтинге доступности учреждений культуры для лиц с ограниченными возможностями. В региональном минкульте рассказали, что в этом году организациям направлено 3 млн рублей на приобретение оборудования.

В декабре 2022 года запущен правительственный рейтинг «Доступная среда» среди регионов РФ. В рейтинге оценивались учреждения культуры с точки зрения доступности для лиц с ОВЗ. Данные предоставлены платформой «PRO.Культура.РФ».

Рейтинг рассчитывается на основе таких показателей, как количество учреждений с льготами для лиц с ОВЗ; количество мест, адаптированных для инвалидов-колясочников, инвалидов по зрению (слепых), по слуху, для лиц с ментальными нарушениями; и по количеству учреждений культуры, в которых предоставляется комплексный билет на инвалида и его сопровождающего.

Все 85 регионов разделено на три группы в зависимости от населения: более 2 млн, 1–2 млн и до 1 млн человек. Лидерами среди своих групп оказались Московская область (1 группа), Белгородская область (2 группа) и Ямало-Ненецкий автономный округ (3 группа).

В первую группу среди сибирских регионов попали Красноярский край (10 место), Кузбасс (17 место), Новосибирская область (20 место) и Алтайский край (21 место). Во второй группе с населением от 1 до 2 млн человек расположились Томская (20 место) и Омская (28 место) области.

Судя по данным рейтинга, в Новосибирской области ни одно учреждение культуры не предоставляет льготы для людей с ОВЗ. Комплексный билет на инвалида и сопровождающего предусмотрен только в одном месте. Согласно открытым данным, такой билет предоставляется в новосибирском планетарии. При этом ребенок-инвалид с сопровождающим может посетить бесплатно планетарий только при наличии свободных мест. Взрослый с ОВЗ ограничивается льготным билетом по цене детского (196 рублей).

По совокупному баллу рейтинг Новосибирской области в 9 раз ниже региона-лидера Московской области (325,7 и 2989,6 соотвественно). В региональном минкульте ответили «Континенту Сибирь», что подведомственные учреждения работают в соответствие с межведомственным комплексным планом мероприятий (2022-2025 гг.).

Учреждениям культуры направлено более 3 млн рублей в этом году: приобретено специальное оборудование для тифлокомментирования спектаклей (для людей с нарушениями слуха), чтения книг (для людей с нарушениями зрения), кресла-коляски для маломобильных граждан, тактильные плитки, подъёмники, специализированное мультимедийное оборудование.

По информации минкульта, наиболее активную работу по работе с людьми с ОВЗ проводит новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих.

«В 2022 году библиотека разработала уникальный проект «К незримой, но постигаемой красоте русских народных промыслов». Это тактильный аудиовизуальный комплекс, одновременно использующий несколько форматов (аудио, рельефно-графический, рельефно-точечный, крупношрифтовой) и помогающий его главным адресатам преодолеть барьеры низкого зрения», — пояснили в министерстве, добавив, что незрячие и слабовидящие люди могут познакомиться с 5 традиционными народными промыслами.

В следующем году планируется развитие нового проекта — инклюзивной творческой лаборатории, созданной в текущем году на базе новосибирского государственного областного дома народного творчества. Лаборатория оказывает методическую поддержку инклюзивных форм творчества в учреждениях культуры и искусства на территории региона.

В правительстве отметили, что доступность среды для людей с ОВЗ ежегодно оценивает общественный совет по независимой оценке качества условий оказания услуг организациями культуры при министерстве культуры Новосибирской области. Независимую оценку в 2020 году прошли 19 организаций культуры. В одном из них недостатков не обнаружено, в 5 учреждениях мероприятия по устранению недостатков продолжаются в данный момент, в 13 – обнаруженные недостатки устранены в течение 2021 года.

В 2021 году оценку прошли 306 учреждений культуры региона, в 2022 году в перечень вошли 190 учреждений культуры. По итогам был сформирован долгосрочный план по устранению недостатков на 2022-2023 год, его промежуточные итоги будут опубликованы на сайте министерства культуры Новосибирской области в январе 2023 года.

«Работа по созданию инфраструктуры в учреждениях культуры для людей с ограниченными возможностями здоровья будет продолжена», — отметили в министерстве.

Напомним, что ранее стало известно имя нового главы инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области.