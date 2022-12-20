Имущество разорившегося Барабинского НПЗ составило 364 млн рублей

Александр Киселев
 
Имущество разорившегося Барабинского НПЗ составило 364 млн рублей

После признания ООО «Нефтеперерабатывающий завод Барабинский» банкротом экспертная комиссия провела оценку стоимости участка предприятия площадью 185,8 га. Выделенная территория изначально предназначалась для строительства завода в 2013 году.

Напомним, что в августе 2022 года арбитражный суд признал «ООО НПЗ» банкротом за долги перед бюджетом по уплате земельного налога боле чем в 13,3 млн рублей. Изначально предполагалось, что мощность проекта будет составлять 3 миллиона тонн нефти в год, однако начиная с 2013 года его строительство неоднократно откладывалось из-за проблем с финансированием. Завод так и не перешел в стадию эксплуатации.

По итогам проверки комиссия оценила участок в 364,4 миллионов рублей. На сегодня торги еще не объявлены.

По данным Rusprofile, учредителем ООО «Нефтеперерабатывающий завод Барабинский» является ООО «Вектор» (91%) и Александр Осьминин (9%).

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