После признания ООО «Нефтеперерабатывающий завод Барабинский» банкротом экспертная комиссия провела оценку стоимости участка предприятия площадью 185,8 га. Выделенная территория изначально предназначалась для строительства завода в 2013 году.

Напомним, что в августе 2022 года арбитражный суд признал «ООО НПЗ» банкротом за долги перед бюджетом по уплате земельного налога боле чем в 13,3 млн рублей. Изначально предполагалось, что мощность проекта будет составлять 3 миллиона тонн нефти в год, однако начиная с 2013 года его строительство неоднократно откладывалось из-за проблем с финансированием. Завод так и не перешел в стадию эксплуатации.

По итогам проверки комиссия оценила участок в 364,4 миллионов рублей. На сегодня торги еще не объявлены.

По данным Rusprofile, учредителем ООО «Нефтеперерабатывающий завод Барабинский» является ООО «Вектор» (91%) и Александр Осьминин (9%).