В Томске прошло первое заседание по делу бывшего мэра города Ивана Кляйна. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 20 декабря, со ссылкой на источник.

Против чиновника возбуждено 4 уголовных дела, его обвиняют в пособничестве и злоупотреблении полномочиями. По итогам первого заседания Кляйн не признал свою вину, сославшись на неточность формулировок обвинения:

«Содержание обвинения настолько неполно и противоречиво, что для меня практически делает невозможным однозначно ответить на вопросы — в чем я обвиняюсь и почему. …Вину в полном объеме не признаю», – заявил бывший мэр по ходу заседания.

По версии следствия в 2019 году экс-мэр принял работы по ремонту дороги со значительными отклонениями от нормы. Правоохранители считают, что подозреваемый намерено дал распоряжение начальнику городского департамента найти компанию, занимающуюся строительным контролем, которая примет конечный результат, чтобы закрыть отчет по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

По итогу подрядчик получил 74 миллиона рублей за работы со значительными нарушениями. В свою очередь Кляйн заявил, что на этом отрезке дороги был произведен текущий ремонт, а не капитальный, в связи с чем распространяются иные параметры к безопасности дорожного полотна.

Второй подозреваемый Сергей Аушев — экс-начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства. Мужчина признал вину не полностью, он заявил, что оглашённая сумма ущерба не соответствует действительности. Третий подсудимый Артем Рышков — проректор Томского государственного архитектурно-строительного университета, полностью отрицает свою вину.

На сегодня все фигуранты дела находятся по стражей. Следующее заседание назначено на 12 января 2023 года.