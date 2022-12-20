Министерство транспорта и дорожного хозяйства постановило задействовать 629 единиц техники для устранения последствий снегопада на региональных и межмуниципальных дорогах. Всего подготовлена 1081 машина.

«Зимним содержанием автомобильных дорог в регионе занимаются семь дорожных организаций, с ними заключены контракты нашим подведомственным учреждением – Территориальным управлением автомобильных дорог», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский. Об этом сообщается на сайте министерства.

Техника направлена в первую очередь на маршруты школьных и пассажирских автобусов. В случае сильного снегопада на областных трассах машины выезжают на место и работают непрерывно.

Напомним, что ранее мэр Новосибирской области Анатолий Локоть поставил задачу коммунальным службам перевести уборку снега на круглосуточный режим из-за обильного снегопада. Помимо этого глава города дал распоряжением о сопровождении снегоуборочных машин полицией, чтобы не возникло проблем с отводом автомобилей от обочин.

На сегодня в большую часть техники встроена система «Глонасс», которая позволит обеспечить контроль качества работы в режиме онлайн. Также мониторинг проходит при помощи видеокамер.

Справка. Сообщить о проблемах с уборкой снега можно по телефону +7-913-949-00-30 или на сайте территориального управления автодорог Новосибирской области