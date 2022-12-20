Текущее состояние АПК, тренды агропромышленного комплекса и предварительные итоги работы аграриев Новосибирской области стали ключевыми темами дискуссии бизнес-завтрака, организованного Россельхозбанком. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Новосибирской области — министр сельского хозяйства Евгений Лещенко, директор Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров, руководитель Центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрей Дальнов, а также представители органов власти и лидеры регионального АПК.

В приветственном слове Евгений Лещенко отметил, что, несмотря на непростой год, агропромышленный комплекс Новосибирской области продолжает расти и развиваться.

«Год был определенно не самым простым, но, скажу честно, мы ожидали гораздо худшего. Мы, не будучи изначально «аграрной» областью, тем не менее подтягиваемся — и видим весьма неплохие результаты, несмотря на санкции и природные вызовы. Урожай, который мы получили в этом году, очень достойный», — сказал Евгений Лещенко.

По словам министра, рентабельность сельхозпредприятий в 2022 году составила около 20%. При этом выручка от реализации продукции продолжает расти, что позволяет увеличить доход тех, кто трудится на благо АПК.

«То, что в уходящем году не произошло снижения темпов переоснащения, несмотря ни на что, — очень хороший задел. Очень многое здесь зависит от грамотного финансирования, поскольку деньги — кровь экономики. По итогам года минсельхоз оценивает сумму выданных новосибирскому АПК кредитов примерно в 25 млрд рублей, из которых 4/5, или 19,4 млрд рублей, выдал РСХБ», — добавил Евгений Лещенко.

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По словам директора Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислава Тишурова, банк в 2022 году нарастил финансирование региональных аграриев на 40%.

«Без инвестиций не будет развития. Радует, что оценки инвестиционного потенциала региона в объеме не менее 100 млрд рублей на ближайшие годы полностью совпали с экспертами Россельхозбанка и министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Это говорит о том, что у нас есть общее понимание по развитию агропромышленного комплекса региона, и Россельхозбанк со своей стороны будет максимально участвовать в этой работе», — рассказал Станислав Тишуров.

Руководитель Центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрей Дальнов в ходе мероприятия рассказал о влиянии на показатели рынка сбыта сельскохозяйственной продукции климатического фактора. По его словам, в разных секторах наблюдаются разноплановые тренды, однако спрос на продукцию отечественных аграриев однозначно есть, несмотря на отдельные ограничения.

Глава «Новосибирской продовольственной корпорации» и депутат Заксобрания Новосибирской области Александр Тепляков добавил, что российским производителям в последние годы удалось успешно заместить импортную продукцию и на российском рынке.

«В целом мы видим хороший прирост по подсолнечнику и гречихе. Отрасль эластичная и реагирует на все мировые вызовы адекватно», — добавил Александр Тепляков.

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Генеральный директор ЗАО Птицефабрика «Октябрьская», председатель комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Заксобрания Новосибирской области Олег Подойма в свою очередь обозначил точки роста на рынке птицеводства.

«Яйцо — это низкорентабельная отрасль. Здесь есть свои принципы развития, которые зависят от повышения или понижения цены. Если повышение, то легко наращивается поголовье, увеличиваются объемы производства, и это в конечном счете приводит к снижению цены. На сегодня после периода низких цен можно сказать, что цена на рынке с относительно нормальной рентабельностью. Сегодня мы активно развиваем экспорт яйца. Основные направления — Монголия, Китай, Средняя Азия и Ближний Восток. Из европейской части России фабрики также отправляют, но, к сожалению, в меньшей степени, несмотря на логистическую предрасположенность», — отметил Олег Подойма.

Оценку ситуации в молочной отрасли дал член правления Национального союза производителей молока, председатель правления «Союзмолоко. Сибирь», генеральный директор холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко.

«Молочная отрасль Новосибирской области находится в лидерах по многим показателям, стабильно входит в семерку по поголовью и по валовому производству молока. Из-за большой удаленности нашей области от внешних рынков сбыта есть сложности выхода на экспортные поставки. Только через глубокую переработку продукции животноводства — это производство сыра, масла, сухого молока, сухой подсырной сыворотки — мы можем выйти на внешние рынки, именно в этом потенциал огромный. К тому же у нас обширная территория, и есть где заготавливать значительное количество кормов. Поэтому в молочном животноводстве я вижу большие перспективы в этом направлении», — подчеркнул он.

Спикеры сошлись во мнении, что реализация инвестиционных проектов в регионе позволит и дальше наращивать потенциал развития сельского хозяйства.