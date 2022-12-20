«Континент Сибирь» подводит итоги в сфере промышленного производства и предлагает своим читателям принять участие в голосовании.
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