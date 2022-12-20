Какая из перечисленных промышленных компаний Новосибирской области достойна быть «Компанией года-2022»?

Континент Сибирь Портал
 
реальный сектор
Фото минпромторга Новосибирской области

«Континент Сибирь» подводит итоги в сфере промышленного производства и предлагает своим читателям принять участие в голосовании.

Какое из предприятий, работающих в Новосибирской области, на ваш взгляд, можно было назвать «Компанией года-2022 в сфере промышленности»?

Результаты опроса

Загрузка ... Загрузка ...

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  