Новосибирский фестиваль музыки Ренессанса и барокко завершится турниром фехтовальщиков

В камерном зале новосибирской филармонии открылся уникальный фестиваль музыки эпохи Возрождения и барокко «Снежная виола». Зрители погрузятся в атмосферу средневекового замка под игру музыкантов из Москвы и Санкт-Петербурга, а 24 декабря фестиваль завершится турниром фехтовальщиков. В перерыве гостей будут развлекать шуты и танцоры.

18 декабря на сцене Камерного зала новосибирской филармонии открылся уникальный фестиваль музыки Ренессанса и барокко «Снежная виола – 20 лет спустя», который вновь стартовал после 20 лет затишья.

Фестиваль включает четыре разноплановых концертных программы, которые объединяет главная идея – звучание старинных исторических инструментов.

В рамках фестиваля слушателей ждет мировая премьера переложения произведения Антонио Вивальди, новосибирская премьера танцевальных номеров из «Тосканского манускрипта», выступление артистов студии исторического танца «Медиаваль», экспозиция редких музыкальных инструментов из коллекции ансамбля INSULA MAGICA и другие сюрпризы для тех, кто готов погрузиться в мистическую атмосферу старинного замка.

К участию приглашены именитые исполнители из Москвы и Санкт-Петербурга: Денис Пенюгин (балалайка), Юлия Гайколова (исторические смычковые инструменты), Владимир Парунцев (старинные духовые инструменты).

Фестиваль пройдёт в трёх концертах и завершится средневековым костюмированным шоу «Турниром исторических фехтовальщиков» – масштабной реконструкцией пешего латного турнира XV–XVI веков. А в перерывах между боями для увеселения публики будут выступать шуты, музыканты и танцоры из студии исторического танца «Медиваль». Зрители смогут сфотографироваться с участниками, рассмотреть макеты оружия и взвесить доспехи бойцов.

Ожившая иллюстрация культурного пространства рыцарского времени станет заключительным аккордом фестиваля старинной музыки «Снежная виола – 20 лет спустя».