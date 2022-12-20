Новосибирский производитель масла начнет изготавливать мыло из отходов производства

Производитель растительных масел «Армаз» из Новосибирска оптимизирует все производственные и управленческие процессы. В планах компании повысить производительность на 5% и развить изготовление продукции на основе отходов производства растительного масла.

Новосибирский производитель растительных масел «Армаз» подключился к нацпроекту «Производительность труда». В течение полугода компания совместно с экспертами Регионального центра компетенций АИР Новосибирской области улучшит процесс производства.

«Основная задача участия в нацпроекте – оптимизировать все производственные и управленческие процессы, чтобы они были открыты, понятны, прозрачны. Это позволит повысить общую производительность предприятия минимум на 5%, сократить издержки, оптимизировать планы и увеличить объемы продаж, а также повысить заработную плату», – говорит директор ООО «Армаз» Георгий Соломатин.

Оптимизация начнется с линии производства растительного рафинированного масла. Эта продукция приносит значительную часть выручки – 70%, объем выпуска такого масла в 2021 году составил 17,5 млн тонн. Продукция лежит на прилавках торговых сетей Сибири, а также Китая, Северной Кореи, Монголии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Армении.

Соломатин рассказал, что компания надеется устранить не только проблемы в организации работы производства, но и возникающие при планировании. В планах предприятия развитие изготовления продукции на основе отходов производства растительного масла, например, хозяйственного мыла, – там также будут использоваться инструменты бережливого производства.