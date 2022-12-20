Срок ввода установки СКИФ под Новосибирском сдвинули на конец 2024 года

Ввести в эксплуатацию установку Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП СКИФ) с четырьмя экспериментальными станциями с учётом влияния экономических санкций планируется в конце 2024 года, сообщил директор Института катализа имени Г. К. Борескова СО РАН Валерий Бухтияров на пресс-конференции 20 декабря.

Как сообщил на пресс-конференции Валерий Бухтияров, общая сдвижка сроков по заключённым контрактам в рамках реализации проекта составила год. По словам директора учреждения, с учётом текущих экономических условий она небольшая.

«Запуск инжектора передвигается на конец 2023 – начало 2024 года, а запуск всего комплекса СКИФ как источника синхротронного излучения класса «мегасайенс» с синхротроном поколения «4+» с первыми четырьмя экспериментальными станциями — на конец декабря 2024 года», — сказал Валерий Бухтияров в пресс-центре ТАСС во вторник.

Как отметил директор института, этот срок пока не согласован с указом президента РФ, однако работа по его согласованию с федеральным центром уже проведена. Официально срок реализации проекта должен одобрить Совет Федерации на ближайшем заседании.

По словам Валерия Бухтиярова, в марте текущего года от исполнения обязательств в рамках заключённых контрактов отказались ряд иностранных компаний. При этом 10% оборудования для реализации проекта закупается за рубежом.

Чтобы преодолеть риски срыва работ, Институт ядерной физики СО РАН принял ряд мер. В частности, через посредников были налажены поставки электротехнической стали немецкой компании «Тиссен Крупп АГ». Кроме того, ООО «Козилаб Сибирь» (Сербия) перенесла разработку систем управления в своё отделение, расположенное в Китае, за счёт чего также удалось наладить логистику ряда наименований. Помимо этого, были найдены производители аналогов в «дружественных» и «нейтральных» странах.

ЦКП «СКИФ» — проект класса «мегасайенс» с синхротроном поколения «4+» — строится в наукограде Кольцово Новосибирской области. Официально старт работам был дан в августе 2021 года, завершение всего проекта было запланировано на 2024 год. Заказчик и застройщик — Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН.

Напомним, что в начале года мэр Новосибирска Анатолий Локоть выразил обеспокоенность реализацией проекта СКИФ в связи с введением экономических санкций.