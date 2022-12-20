Девять садоводств Нижней Ельцовки и Рыбачьего получили скоростной мобильный интернет

К новогодним каникулам МТС развернула сеть фиксированной связи и обеспечила цифровым ТВ и гигабитным интернетом в девять садоводств Рыбачьего и Нижней Ельцовки.

«Такие популярные дачные места, как Рыбачий и более элитная Нижняя Ельцовка постепенно застраиваются загородными домами. Живописные места на берегах Оби привлекают все больше новосибирцев, многие из которых живут здесь круглый год или же приезжают в загородный дом на Новый год и рождественские каникулы, – отметил директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук. – Поэтому мы уже более года развиваем сети широкополосного доступа МТС в пригородах Новосибирска, и на данный момент комфортная инфраструктура охватила уже более 7300 домов и дач в локациях Нижней Ельцовки и Рыбачьего».

В зоне «городского комфорта» оказались 2500 дач и коттеджей в СНТ «Геолог», «Импульс», «Волга», «Отдых», «Рыбачий», «Сигнал», «Судостроитель», «Огонёк», а также в новом коттеджном поселке «Рыбачий». В ближайших планах запуск цифрового ТВ и интернета в СНТ «Домостроитель» и коттеджном поселке ТЕСЛА.