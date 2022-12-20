В Новосибирской области расторгли концессию по реконструкции школы

По результатам заседания в арбитражном суде в Новосибирской области расторгнута концессия по реконструкции школы в Октябрьском районе Новосибирска. Там должны были обучаться более 600 детей.

Арбитражный суд Новосибирской области поддержал позицию прокурора о расторжении концессионного соглашения по реконструкции муниципального здания школы по улице Зыряновской, 119/1 в Новосибирске, сообщает прокуратура региона.

По данным надзорного ведомства, работы нужно было провести до 2018 года. После этого в здании должна была открыться школа-сад, рассчитанная на более 600 воспитанников, обучающихся по программам дополнительного образования, в том числе не менее 100 дошкольников и 250 школьников.

«Концессионер на момент рассмотрения спора разрешение на строительство не получил, реконструкцию не осуществил, при этом осуществлял учебно-воспитательную деятельность в имеющемся здании в нарушение условий соглашения», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Напомним, что на прошлой неделе прокурор Новосибирской области Александр Бучман внёс губернатору региона Андрею Травникову представление, касающееся пересмотра концессионных соглашений по соцобъектам. Также в минувшую пятницу глава региона в ходе пресс-конференции сообщил, что область была готова отказаться от концессий по строительству четырёх из семи поликлиник по соглашению с группой «ВИС».