Жители сибирского города больше всего потратятся на новогодние праздники наряду с москвичами и петербуржцами

Красноярск попал в тройку городов, жители которых планируют потратить больше всего денег на празднование Нового года и новогодние каникулы. Другими лидерами стали Москва и Санкт-Петербург.

Исследование провели аналитики портала Superjob.ru. С 1 ноября до середины декабря они опросили экономически активных жителей 15 крупных российских городов старше 18 лет.

Респондентам задали вопрос: сколько денег в рублях они готовы потратить на празднование Нового года и новогодние праздники без учёта покупки подарков в расчёте на одного человека? В Москве и Санкт-Петербурге опросили 1500 человек, в других городах – по 1000.

Больше всего в этом году планируют потратиться москвичи – их новогодние расходы на одного человека в среднем составят 21 100 руб. На втором месте оказались жители Санкт-Петербурга, которые рассчитывают уложиться в сумму 19 300 руб. В тройку лидеров также попали красноярцы, намеренные потратить порядка 18 200 руб. на человека.

А вот другой сибирский город – Новосибирск оказался почти в тройке аутсайдеров. Его жители готовы потратить на праздники в среднем 15 200 руб. Ниже в рейтинге только жители Перми (15 000 руб.), Нижнего Новгорода (14 300 руб.) и Волгограда (13 500 руб.).

В то же время, омичи, планирующие потратить на новогодние праздники в среднем 17 200 руб., едва не попали в пятёрку самых щедрых россиян. В этой пятёрке оказались жители Самары (18 000 руб.), а также разделившие между собой одну позицию жители Уфы и Екатеринбурга (по 17 200 руб.).

Как отметили авторы исследования, в этом году праздничные расходы россиян по сравнению с прошлым годом снизились.

Напомним, что в этом году в красноярском Татышев-парке будет стоять самая высокая ёлка в стране за 16 млн руб.

Ранее также сообщалось о том, что Красноярский край вошёл в тройку регионов, где больше всего сократились налоговые поступления после окончания пандемии.