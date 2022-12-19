Прокуратура потребовала 11 лет колонии для экс-главы УМВД в Омске

В рамках рассмотрения уголовного дела бывшего главы УМВД по Омску Евгения Быкова гособвинение потребовало назначить подсудимому 11 лет колонии строгого режима. Экс-начальнику полиции инкриминируется получение взяток.

Гособвинитель ориентировал суд на назначение наказания бывшему начальнику управления МВД по Омску Евгению Быкову, обвиняемому по частям 5-6 ст. 290 УК РФ – «получение взятки в крупном и особо крупном размерах», сообщает прокуратура Омской области.

Экс-полицейскому прокуратура потребовала назначить наказание в виде 11 лет колонии строгого режима, штрафа в размере 26 млн руб., а также лишения права занимать административные должности в течение шести лет. Гособвинение также выступило за то, чтобы лишить Быкова звания полковника полиции и конфисковать часть суммы взяток в размере 6,9 млн руб.

По версии следствия, в 2019-2021 годах экс-начальник полиции через своего подчинённого получил взятку на общую сумму 6,45 млн руб. Их передал директор организации, предоставляющей услуги массажа в салонах отдыха. Средства предназначались за информирование бизнесмена о предстоящих проверках, общее покровительство, а также освобождение от административной ответственности за нарушение режима повышенной готовности.

Помимо этого, по данным правоохранителей, в период с 2020 по 2021 годы обвиняемый по такой же схеме получил взятку на общую сумму 480 тыс. руб. за «непресечение местным жителем реализации немаркированной алкогольной и табачной продукции, общее покровительство и попустительство по службе».

Вину в этих преступлениях Евгений Быков не признал.

Экс-глава омского управления МВД был задержан в апреле 2021 года вместе с руководителем отдела полиции по исполнению административного законодательства Михаилом Лебедевым, которому выдвинули обвинение в посредничестве во взятках.

Напомним, что в октябре был задержан экс-глава омского УФНС Владимир Репин. Ему инкриминировали получение взятки в особо крупном размере.