Мэрия Новосибирска объявила график работы транспорта на новогодние праздники, а аналитики назвали лучшее время для заказа такси. Выясняем, как дешевле добраться до желаемого места.

Мэрия Новосибирска объявила, что наземный транспорт и метро с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года будут работать по графику выходного дня. При этом метро продлит работу до 2 часов ночи в новогоднюю ночь.

Также с 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года школьники смогут бесплатно пользоваться муниципальным транспортом при предъявлении справки из школы, подтверждающей факт обучения. Исключением стало такси.

При этом пресс-служба Яндекс Go рассказала, что и на такси можно удобно ездить в новогодние праздники. Тарифы остаются прежние, однако итоговая сумма поездки складывается из различных факторов. Выгоднее всего планировать поездку исходя из временного промежутка. Например, в субботу, 24 декабря, выгоднее будет заказывать такси для поездок до обеда и в конце дня — до 14:00 и в промежутке с 19:00 до 21.00. В воскресенье, 25 декабря, лучше запланировать поездку до 18:00 — вечером такси заказывают чаще, и цена может на время повыситься.

31 декабря выгоднее заказывать такси до 20:00 или начиная с 22:00. К этому времени пассажиры уже завершили текущие дела и добрались до места назначения. Ближе к полуночи и до 02:30 количество таксистов резко уменьшается, поэтому цены временно увеличиваются.

По мнению аналитиков, наиболее удачное время, чтобы отправиться в гости, выбраться на прогулку или, наоборот, вернуться домой на такси, с 2:30 до 4:30. В это время цены снижены.

Утром 1 января заказывать такси лучше с 08:00 до 11:00: в это время водители начинают выходить на линию, а большинство людей к этому моменту уже добираются до дома после празднований. После 11:00 многие едут навещать родственников и друзей, поэтому для более выгодных поездок лучше дождаться 15:00.

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