Новосибирская область получит более 350 млн рублей на компенсацию по инвестиционным вычетам

Дополнительные средства в размере 382 миллионов рублей будут выделены Новосибирской области на частичную компенсацию выпадающих доходов регионального бюджета от применения инвестиционного вычета по налогу на прибыль (ИНВ).

Как сообщили в правительстве региона 19 декабря, соответствующее постановление председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал на днях.

Всего средства на компенсацию ИНВ в общем объёме 3 млрд руб. получат 19 субъектов РФ – лидеров по внедрению регионального инвестиционного стандарта. Новосибирская область по этому показателю занимает второе место в стране.

«Федеральную помощь получили регионы, которые успешно внедрили комплекс мероприятий по совершенствованию привлекательности своих территорий для капиталовложений. Региональный инвестиционный стандарт, который успешно внедрен в Новосибирской области в 2022 году, предоставляет бизнесу возможность получить инвестиционный вычет по налогу на прибыль, что является важной мерой поддержки бизнеса и экономики», – цитируют в областном правительстве министра экономического развития Новосибирской области Льва Решетникова.

Инвестиционный налоговый вычет позволяет предпринимателям уменьшить налог на прибыль в региональный бюджет, что в результате снижает стоимость проекта и помогает быстрее его реализовать. Территории, где применяется эта мера, могут получить до 200 млн руб. за каждую компанию. При этом организации не должны относиться к сферам игорного бизнеса, добычи полезных ископаемых, финансов и страховой деятельности.

Напомним, что Минэкономразвития России приняло инвестстандарт для Новосибирской области 1 декабря.