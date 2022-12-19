На госуслугах запустили опрос о развитии новосибирского метро

Новосибирский метрополитен запустил среди горожан опрос, в рамках которого предлагается ответить на вопросы о дальнейшем развитии подземного транспорта. Он размещён на портале госуслуг и продлится до Нового года.

Новосибирцам предложили ответить на пять вопросов о городской подземке до 31 декабря 2022 года.

Организаторы поинтересовались, как часто новосибирцы пользуются услугами новосибирского метрополитена, удовлетворены ли уровнем его развития, необходимо ли расширять метро, как это лучше сделать, и где нужно построить дополнительные станции.

На текущий момент абсолютное большинство респондентов (99,7%) сообщили, что в достройке новосибирского метрополитена необходимость есть. Больше всего опрошенных считают, что нужно создать новую линию метро (49%). Чуть меньше горожан выбрали вариант достройки Ленинской линии (35,1%). За завершение возведения Дзержинской линии, которая находится в приоритете у городских властей, проголосовало всего 14,9%.

В тройку районов, где новосибирцы ожидают появления новых станций, вошли Калининский (33,4%), Кировский (24,3%) и Ленинский (16,3%).

Больше всего опрошенных ездят на метро ежедневно (45%). Почти четверть респондентов (24,2%) пользуются подземным транспортом несколько раз в неделю, 16,4% — несколько раз в месяц. Почти половина (48,9%) выразили неудовлетворённость состоянием новосибирского метрополитена.

Напомним, губернатор Новосибирской области Андрей Травников подтвердил информацию о том, что станция метро «Спортивная» будет введена в эксплуатацию в 2023 году.

Как сообщалось, в ближайших планах новосибирских властей — продолжить строительство Дзержинской линии метро станциями «Гусинобродская» и «Молодёжная», а также метродепо «Волочаевская». В августе 2021 года достройка линии оценивалась в 25,3 млрд руб., а в июне 2022 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал сумму в 26,7 млрд руб., подчеркнув, что в реализации проекта потребуется участие федерального центра.