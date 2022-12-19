Новосибирские учёные создали устойчивые к коррозии металлические материалы

Специалисты Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) и Института ядерной физики им. Г.И.Будкера (ИЯФ СО РАН) разработали составы покрытий, защищающие металлические предметы от коррозии и износа.

Для разработки использовали промышленный ускоритель ЭЛВ-8 Института ядерной физики и специальные порошки, созданные в техническом университете.

Как объяснили в пресс-службе НГТУ 19 декабря, электронный пучок из промышленного ускорителя проникает в слой порошка и расплавляет его. В результате на металлической поверхности образуется покрытие, обладающее высокой адгезией – сцеплением разнородных частиц или поверхностей. При однослойной наплавке толщина этого покрытия составляет полтора-три миллиметра.

Разработка апробировалась на изделиях из титана и низкоуглеродистой стали. Под покрытием они продемонстрировали коррозионную стойкость в кипящих растворах сильных кислот.

Отмечается, что в лаборатории коррозийных испытаний механико-технологического факультета НГТУ испытали более 10 составов порошкообразных смесей. В зависимости от сочетания компонентов они могут придавать металлическим материалам коррозийную стойкость, износостойкость либо комбинацию этих свойств.

Создание разработки ведётся в рамках федеральной программы «Приоритет-2030» по стратегическому проекту «Новые материалы для прорывных технологий».

Ранее сообщалось о том, что алтайские учёные создали систему распознавания сорняков с помощью нейросети.