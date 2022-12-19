ПСБ зарегистрировал бизнес в ДНР впервые в онлайн-формате

ПСБ провел первую онлайн-регистрацию компании в Донецкой народной республике. Предприятие, которое воспользовалось услугой банка, занимается розничной продажей продуктов питания, текстиля и бытовой химии.

ПСБ стал первым российским системообразующим банком, который запустил комплексное банковское обслуживание населения и бизнеса в Донецкой и Луганской народных республиках и продолжит поэтапно расширять перечень своих продуктов и услуг, доступных населению и бизнесу.

Теперь для желающих открыть свой бизнес в ДНР и ЛНР доступен сервис, который позволяет запустить собственное дело без визита в налоговую или МФЦ. При этом оформление необходимых документов, выпуск квалифицированной электронной подписи и открытие счета в ПСБ остаются бесплатными.

ПСБ подключил уже более 2 000 терминалов для приема платежей с помощью банковской карты в Донецкой народной республике и более 1 000 — в Луганской народной республике. Наряду с услугами эквайринга, предприниматели могут пользоваться удобным личным кабинетом в интернет- и мобильном банке. У компаний также есть возможность открывать и обслуживать расчетные счета в ПСБ, выпускать корпоративные банковские карты, оформлять зарплатные проекты и подключать выгодный сервис возмещения выручки три раза в день.