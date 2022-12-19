Владимир Путин назначил уроженца Омской области главой управления на транспорте МВД России по СФО

Владимир Путин назначил нового главу управления на транспорте МВД России по СФО. Начальник главного управления ведомства представил руководителя коллективу.

Начальник главного управления на транспорте МВД России генерал-лейтенант полиции Олег Калинкин в режиме видео-конференц-связи представил коллективу нового начальника ведомства по СФО — полковника полиции Игоря Бояринова. Владимир Путин подписал указ 5 декабря 2022 года.

«Перед вами стоят непростые задачи, но полагаю, что ваш опыт позволит определить правильный вектор в руководстве и принимать грамотные решения на новом месте службы», — поздравил Калинкин нового начальника, отметив, что тот за 30 лет службы прошёл путь от оперуполномоченного по борьбе с преступными посягательствами на грузы до заместителя начальника полиции по охране общественного порядка.

Игорь Бояринов поставил задачу перед управлением также показывать «высокие результаты оперативно-служебной деятельности».

Игорь Бояринов родился в 1966 году в городе Тара Омской области. Имеет два высших образования: в 1987 году окончил Курганское высшее военно-политическое авиационное училище, в 2013 году – Академию управления МВД России. В период с 1983 по 1992 год проходил службу в Вооруженных силах. В 1992 году поступил на службу в органы внутренних дел. Занимал различные должности в управлении на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, возглавлял ростовское линейное управление МВД России. В дальнейшем руководил владивостокским линейным управлением МВД России. В октябре 2019 года был назначен на должность заместителя начальника полиции по охране общественного порядка управления на транспорте МВД России по ДФО. Неоднократно принимал участие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе.

Напомним, что в Новосибирской области назначены глава инспекции по охране объектов культурного наследия и замминистра строительства.