В Новосибирской области из-за ОРВИ закрывают школы и детсады

Четыре школы и три детских сада в Новосибирской области временно перешли в режим дистанционного обучения из-за роста заболеваемости респираторными инфекциями. Об этом сообщил министр образования области Сергей Федорчук на оперативном совещании в правительстве региона 19 декабря.

Частично приостановили свою деятельность ещё 89 школ и 141 детский сад региона, сообщил также на совещании Сергей Федорчук.

Министр отметил, что на больничном сейчас находятся 992 учителя.

Как доложил на оперативном совещании первый вице-мэр Новосибирска Борис Буреев, в областном центре из-за высокого распространения ОРВИ частично закрыли 109 детских садов и 239 групп, а также 41 школу и 135 классов. В городе болеют более восьми тысяч дошкольников.

По данным заместителя руководителя территориального управления Роспотребнадзора Натальи Ильиных, заболеваемость ОРВИ в Новосибирской области за прошедшую неделю выросла на 20%, составив 31 257 случаев и превысив эпидпорог. В основном среди пациентов — взрослые и дети школьного возраста.

В ходе оперативного совещания Наталья Ильиных также сообщила, что на прошлой неделе было зафиксировано 72 случая гриппа, у 63% больных зарегистрирован H1N1 («свиной грипп»). При этом, по словам специалиста, ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в регионе стабилизировалась, прирост COVID-19 на прошлой неделе составил 0,3%.

Напомним, на прошлой неделе власти Новосибирской области сообщали, что из-за роста ОРВИ в регионе могут вновь продлить режим повышенной готовности. Кроме того, на фоне увеличения заболеваемости респираторными инфекциями новосибирские поликлиники начали работать без выходных, а в детской больнице областного центра временно открыли дополнительный стационар.