Названо количество пострадавших во время пожара на месторождении в Иркутской области

19 декабря произошел крупный пожар на месторождении в Иркутской области. По данным губернатора Игоря Кобзева, 7 человек пострадало.

В ночь на 19 декабря на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области произошел пожар. По данным МСЧ региона, площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в своем ТГ-канале, что пожар на установке комплексной подготовки природного газа ликвидирован. Для тушения привлекалось 37 единиц техники и 155 человек, в том числе сотрудники пожарной охраны Иркутской нефтяной компании (ИНК).

«По данным МЧС погибших нет. Пострадали 7 человек. 2 человека — в тяжелом состоянии, их вертолётом санавиации доставили в Братск. 4 пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Усть-Кутскую городскую больницу. 1 человек, с обморожением ног, будет лечиться амбулаторно», — рассказал Кобзев.

В пресс-службе ИНК отметили, что возгорание произошло в период проведения работ на технологической установке комплексной подготовки газа.

Прокуратура Иркутской области поставила на контроль установление причин пожара.

Марковское нефтегазоконденсатное месторождение относится к восточно-сибирской нефтегазоносной мегапровинции. С 2000 года ИНК владеет лицензией на это месторождение.

Напомним, что ранее в результате пожара на заводе «Роснефти» в Ангарске погибли два человека.