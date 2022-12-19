Известный новосибирский застройщик построит новую гостиницу в Заельцовском районе

ГК «СМСС» планирует построить новую гостиницу в Заельцовском районе Новосибирска на улице Светлановской. Здание рассчитано на 25 этажей.

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство новой гостиницы в Заельцовском районе на улице Светлановской ГК «СМСС». Информация опубликована на муниципальном портале. Из документации известно, что это будет отель на 25 этажей, 2 этажа из которых — подземные.

Площадь участка под строительство —6,2 тысяч квадратных метров, общая площадь застройки — 28,9 тысяч квадратных метров на 500 номеров. В здании расположится 761 нежилое помещение, подземный паркинг рассчитан на 120 мест.

В документации указано, что помимо гостиницы в здании предусмотрено место общественного питания на 228,19 квадратных метров, бассейн, десятая часть здания пойдет под офисные помещения.

Разрешение на строительство выдано до 22 ноября 2025 года ООО «Специализированный застройщик «Жилой комплекс «Светлановский».

По данным Rusprofile, учредителем ООО «Специализированный застройщик «Жилой комплекс «Светлановский» является Анатолий Павлов. Он является генеральным директором ГК «Сибмонтажспецстрой» (ГК «СМСС»). Среди проектов группы компаний — ЖК «Чкалов», ЖК ApartRiver, ЖК «Гранит», ЖК «Островский», ЖК «Бирюзовая жемчужина». Также группа компаний являлась генеральным подрядчиком строительства Академпарка в Новосибирске.