В городе Кемерове ввели в эксплуатацию новое роскошное здание Федеральной налоговой службы. Стоимость его строительства составила 1,3 млрд рублей. В новое здание переедут все районные отделения УФНС по Кемеровской области.

Девятиэтажное здание общей площадью более 14 тысяч кв. м, в котором смогут работать до 560 сотрудников, построили в Кузбассе для УФНС по Кемеровской области.

Как сообщает местное издание «Сибдепо» со ссылкой на свои источники, в недавно отстроенном административном здании объединены все подразделения налоговой службы, которые ранее находились в разных районах города. Непосредственно строительные работы завершились в ноябре 2022 года.

По информации сайта регионального минстроя, в новом здании размещены залы для посетителей, архивы, переговорные зоны, столовая, помещения для хранения документов, а также конференц-зал на 200 мест, четыре лифта. Кроме того, полностью благоустроена территория объекта.

Также, по данным министерства строительства Кемеровской области, заказчиком проекта выступила Объединённая дирекция единого заказчика Федеральной налоговой службы в Москве, которая выделила на возведение здания и его оснащение технологическим оборудованием 1,3 млрд рублей. Генеральным подрядчиком, выполнявшим строительно-монтажные работы, стала кузбасская компания «Трест Кемеровопромстрой».

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что новый новосибирский ЛДС планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году.