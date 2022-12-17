В Новосибирске зафиксировано экстремальное загрязнение воздуха

Уровень загрязнений воздуха в Новосибирске приблизился к критической отметке. 17 декабря к пяти часам вечера он составил 10 баллов.

По данным сервиса мониторинга качества воздуха AirVoice, в субботу в течение дня уровень загрязнения колебался от 8 до 10 баллов, замерев на самом высоком значении в 17:00. По шкале AQI качество воздуха оценивается от 1 (чистый) до 10 (очень грязный).

Напомним, в Новосибирске с 14:00 14 декабря до 18:00 16 декабря 2022 года был введен режим «черного неба». Количество вредных примесей в городском воздухе не опускалось ниже 8 баллов, а в пятницу, 16 декабря, счётчик показывал 10 баллов. Режим «черного неба» вводится при минимальном превышении предельно допустимой концентрации вредных веществ.

До этого, режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) первой степени опасности был установлен в Новосибирске с 26 по 28 ноября.