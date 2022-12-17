За кого будут болеть в финале чемпионата мира по футболу сибирские политики и бизнесмены?

Подходит к концу 22-ой Чемпионат мира по футболу в Катаре. Уже в ближайшее воскресенье, 18 декабря, в 18:00 по московскому времени, состоится финальный матч между сборными Аргентины и Франции. Вне всякого сомнения это будет игра высочайшего накала страстей. По мнению большинства экспертов, до финала дошли две сильнейших на сегодня команды мира. Обе являются двукратными Чемпионами мира, а Франция ещё и действующим. В преддверии этого важнейшего футбольного события редакция «Континент Сибирь» выяснила, за кого будут болеть представители власти и бизнеса, неравнодушные к футболу.

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов отметил, что всегда в футболе болеет за Бразилию, а также, конечно, за Россию. «Несомненно, обе команды (сборная Франции, Аргентины) достойны верхней ступени. Буду болеть за красивый футбол. Но считаю, что Лионель Месси с Аргентиной особенно заслуживает этот золотой Кубок», – отметил Сергей Ахапов.

Председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев с улыбкой в голосе кратко ответил, что чемпионат мира по футболу-2022 не так интересен: «нет интриги, потому что нет наших».

Больший интерес от игры получил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук: «Впечатления от Чемпионата мира по футболу хорошие. Болеть в финальном матче буду за Аргентину. По одной простой причине: по игре мне они больше нравятся».

Совладелец торговых сетей «Низкоцен», «Победа», «SPAR Омск» и инвестор сети кофеен Skuratov Coffee Виктор Шкуренко рассказал «Континенту Сибирь», что в этом году будет болеть за Аргентину. «Я привык, что каждые четыре года побеждает новая команда. Если победит Франция, то это будет, скажем так, не совсем красиво. Чемпионат мира каждый раз ценен тем, что в финале постоянно побеждает новая команда, часто не явный фаворит. Особенностью этого финала является то, что может победить не европейская команда. К слову сказать, представители Южной Америки не побеждали с 2002 года, этого не было уже порядка двадцати лет. Лично я слежу за чемпионатами мира с 1986 года, с Мексики. На чемпионате мира в Катаре было много неожиданностей, самая главная из которых выход Марокко в полуфинал», — прокомментировал свой выбор Виктор Шкуренко. Предприниматель добавил, что его фаворитами были выбывшие Бельгия и Дания.

Омскому предпринимателю не удалось посмотреть все прошедшие матчи ЧМ. Однако, Виктор Шкуренко подходил с особой ответственностью к каждому из них. «К сожалению, не все посмотрел, потому что тяжело настроиться на просмотр тех матчей, которые начинаются в час ночи. Но честно старался сконцентрироваться на просмотре тех матчей, которые удавалось посмотреть. Тратил на это время, но успокаивал себя тем, что чемпионат мира идет раз в четыре года. Современный футбол это как театр, настоящее искусство, правда уже массовое», — подчеркнул Виктор Шкуренко.

Новосибирские бизнесмены настроены не менее оптимистично и также болеют на Аргентину. «Я буду болеть за «Пари Сен Жермен». Либо Месси, либо Килиан Мбаппе чемпионом станет. Ну это шутка, а вообще мне аргентинцы больше нравятся на этом чемпионате. И Месси хорош. Выиграет Мондиаль и станет великим, как Марадона», — рассказал о фаворите директор ООО «Нео-Пак», один из основателей «Сибирского берега» Александр Ладан.

У собеседника «Континента Сибирь» сложилось хорошее впечатление от игры. Что, по его мнению, было удивительно. «Реально четвертьфиналы были бойцовские и красивые. Европу и Южную Америку теснят новые страны. Марокко в полуфинале – это же какой сюрприз. Южной Корее симпатизирую. Бразильцев жаль, я за них изначально болел, видел их игру в Москве четыре года назад. Но в этот раз не их игра и фортуна», — поделился эмоциями Александр Ладан.

В отличие от Виктора Шкуренко, Александр Ладан предпочитает смотреть игры в записи. «Финал надеюсь увидеть в прямом эфире. Драйв, конечно, другой. Перед началом чемпионата видел прогноз искусственного интеллекта на Аргентину, хотя сейчас большинство, как я понимаю, отдают победу французам. Надеюсь, будет красивый атакующий футбол», — сообщил Александр Ладан.

Яркими эмоциями и впечатлениями от игр делится директор по развитию «Байт-Транзит-Континент» Максим Поправко: «Несмотря на то, что я франкофил, я буду болеть за Аргентину. Жиру уже получил свой кубок, у Мбаппе еще будет шанс, а для Месси это последний чемпионат. Он точно заслужил свой кубок. Я мечтал про финал Аргентина — Португалия. Это был бы настоящий праздник».

Новосибирец добавил, что в целом впечатление от мундиаля очень хорошее, а сам чемпионат оказался очень конкурентным. «Многие фавориты покинули чемпионат уже на групповом этапе. Все игры, которые удалось посмотреть, доставили удовольствие», — резюмировал Максим Поправко.