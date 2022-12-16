«Кузбассразрезуголь» запускает «стоматологию» для экскаваторов

На Кедровском угольном разрезе АО «УК «Кузбассразрезуголь» завершили тестирование инновационной системы мониторинга, которая позволяет отслеживать степень изношенности или поломку зубьев ковша экскаватора. В дальнейшем систему планируется установить и на других предприятиях компании.

Систему испытывали на самом мощном российском экскаваторе – ЭКГ-35, рассказали в АО «УК «Кузбассразрезуголь». Как объяснили в компании, на стрелу машины установили камеру с обзором ковша, в кабину – монитор и бортовой компьютер, который в реальном времени обрабатывает информацию и выдаёт изображение на экран.

Система отслеживает количество зубьев на ковше и сигнализирует машинисту в случае их потери.

«Потеря зуба ковша может привести к преждевременному износу кромки его «челюсти», что снижает эффективность экскавации. Машинист не всегда может обнаружить поломку вовремя, задача системы мониторинга — автоматизировать обнаружение проблемы, исключив человеческий фактор», – рассказал заместитель директора по ремонтам АО «УК «Кузбассразрезуголь» Егор Генералов.

Система также следит за степенью изношенности зубьев, позволяя оценить необходимость их замены. При работе на изношенных зубьях, особенно в тяжёлых или мерзлых грунтах, сопротивление горной массы увеличивается, соответственно, производительность экскаватора снижается. Использование системы мониторинга позволяет повысить надёжность оборудования и сократить время простоя техники из-за внеплановых ремонтов.

Разработали систему мониторинга специалисты УЗТМ-КАРТЭКС совместно с компанией «Союзтехноком» по заказу Уралмашзавода. Во время опытной эксплуатации, которая длилась в течение шести месяцев, разработчики обучали систему отличать зуб от куска породы и «видеть» его в тёмное время суток.

По итогам испытаний в УК «Кузбассразрезуголь» планируют установить систему мониторинга на другие модели экскаваторов Кедровского разреза – ЭКГ-18 и ЭКГ-18М, после чего внедрить на остальных разрезах.