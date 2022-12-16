«Кузбассразрезуголь» запускает «стоматологию» для экскаваторов

Юлия Моисеева
 
Миниатюра для: «Кузбассразрезуголь» запускает «стоматологию» для экскаваторов
Фото предоставлено АО "УК "Кузбассразрезуголь"

На Кедровском угольном разрезе АО «УК «Кузбассразрезуголь» завершили тестирование инновационной системы мониторинга, которая позволяет отслеживать степень изношенности или поломку зубьев ковша экскаватора. В дальнейшем систему планируется установить и на других предприятиях компании.

Систему испытывали на самом мощном российском экскаваторе – ЭКГ-35, рассказали в АО «УК «Кузбассразрезуголь». Как объяснили в компании, на стрелу машины установили камеру с обзором ковша, в кабину – монитор и бортовой компьютер, который в реальном времени обрабатывает информацию и выдаёт изображение на экран.

Система отслеживает количество зубьев на ковше и сигнализирует машинисту в случае их потери.

«Потеря зуба ковша может привести к преждевременному износу кромки его «челюсти», что снижает эффективность экскавации. Машинист не всегда может обнаружить поломку вовремя, задача системы мониторинга — автоматизировать обнаружение проблемы, исключив человеческий фактор», – рассказал заместитель директора по ремонтам АО «УК «Кузбассразрезуголь» Егор Генералов.

«Кузбассразрезуголь» запускает «стоматологию» для экскаваторов - Фотография
Фото предоставлено АО «УК «Кузбассразрезуголь»

Система также следит за степенью изношенности зубьев, позволяя оценить необходимость их замены. При работе на изношенных зубьях, особенно в тяжёлых или мерзлых грунтах, сопротивление горной массы увеличивается, соответственно, производительность экскаватора снижается. Использование системы мониторинга позволяет повысить надёжность оборудования и сократить время простоя техники из-за внеплановых ремонтов.

Разработали систему мониторинга специалисты УЗТМ-КАРТЭКС совместно с компанией «Союзтехноком» по заказу Уралмашзавода. Во время опытной эксплуатации, которая длилась в течение шести месяцев, разработчики обучали систему отличать зуб от куска породы и «видеть» его в тёмное время суток.

По итогам испытаний в УК «Кузбассразрезуголь» планируют установить систему мониторинга на другие модели экскаваторов Кедровского разреза – ЭКГ-18 и ЭКГ-18М, после чего внедрить на остальных разрезах.

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