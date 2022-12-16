ВЦИОМ: каждый второй россиянин получает финансовую поддержку от родных

Федор Туров
 
Каждый второй россиянин получает финансовую поддержку от родных
Фото из свободных источников

Финансовую поддержку от родных сейчас получает каждый второй россиянин (46%), следует из результатов исследования ВЦИОМ совместно с банком ВТБ. Опрос проведен 1 по 5 декабря 2022 года, данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Объем выборки: 1662 респондента от 18 до 65 лет. Подробности на сайте ВЦИОМ.

94% россиян считает уместным финансово помогать взрослым членам семьи. 80% отмечают, что такая помощь оправдана при возникновении непредвиденных обстоятельств. Жители Сибири чаще других (74%) готовы финансово помочь родителям с ремонтом.

Подавляющее большинство опрошенных (94%) считают уместным финансово помогать взрослым членам семьи. На деле респонденты оказывают материальную поддержку родителям (27%) и детям (18%). Сестрам и родным братьям помогают 7% опрошенных.

Чаще всего финансовую помощь считают уместным оказывать в случае непредвиденных обстоятельств (80%). Вескими причинами для материальной поддержки россияне считают также получение высшего или специального образования безработных детей и внуков (74%) и выход родителей на пенсию (70%). Две трети опрошенных уверены, что стоит помогать родственнику при потере работы (66%) или оплачивать ремонт в доме родителей (65%). В Сибири по сравнению с другими округами больше тех, кто готов финансово помочь родителям с ремонтом (74%).

При этом практически каждый второй россиянин получает финансовую помощь от родных (46%). Треть респондентов в выборке (29%) принимают ее от родителей, только 9% –- от детей (среди опрошенных людей 55-65 лет этот показатель достигает 24%), а от родных братьев и сестер – 7%.  Чем моложе респондент, тем чаще ему оказывают финансовую помощь: 52% молодежи в возрасте 18-24 лет получают ее от родителей, 18% – от бабушек и дедушек. Сельские жители чаще других финансово поддерживают детей (23%).

Большинство опрошенных россиян принимают участие в планировании семейного бюджета. Более половины делают это совместно с супругом/супругой (63%) или другими членами семьи, а более четверти – самостоятельно (28%). Чаще всего планируют бюджет совместно с супругами – в Сибири (69%).

Не планируют свой бюджет 5% опрошенных – преимущественно молодые респонденты в возрасте 18-24 лет (21%), а также холостые/незамужние и проживающие с родителями (11 – 13%).

Наиболее важными условиями для стабильности и устойчивости семьи опрошенные россияне считают хорошие взаимоотношения (6,7 баллов из 7 возможных) и здоровье домочадцев (6,38 баллов). На третьем месте – собственное жилье (6,03 балла). В меньшей степени важны совместный семейный досуг (5,68), достойный уровень дохода (5,66), разностороннее развитие членов семьи – интеллектуальное, культурное и духовное (5,65), – а также накопления, которые обеспечивают «финансовую подушку» (5,38). Замыкает рейтинг бытовой комфорт – хороший ремонт, мебель, техника и прочее (5,17). Примечательно, что жители Сибирского федерального округа чаще, чем жители других регионов, называли совместный досуг (5,9 баллов) и хорошие взаимоотношения (6,8 баллов).

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