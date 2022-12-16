Проектирование Южного транзита Новосибирска планируется возобновить в 2023 году

Власти Новосибирской области планируют вновь объявить конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства Южного транзита Новосибирска, отменённый из-за ошибок в документации в этом году. Об этом в ходе пресс-конференции 16 декабря сообщил губернатор Андрей Травников.

Новый конкурс по выбору подрядчика на выполнение проектно-изыскательских работ в рамках строительства Южного транзита Новосибирска планируется объявить в первой половине 2023 года, сообщил на пресс-конференции губернатор.

«Вернёмся к вопросу о начале проектирования в первом квартале 2023 года», — сказал Андрей Травников.

Отмену конкурса в ноябре текущего года глава региона объяснил отсутствием стабильности на мировой арене, а также тем, что подрядные организации на тот момент не справлялись с предлагаемым объёмом работ. При этом, как ранее сообщалось, один из предполагаемых участников аукциона на портале госзакупок указывал на ряд ошибок в документации закупки, размещённой по заказу государственного областного учреждения «Мост». Напомним, что начальная стоимость работ составляла порядка 880 млн руб.

О возобновлении проекта региональные власти объявили в конце 2020 года. Тогда стало известно, что начать работы предполагается в 2023 году, а завершить – в 2026-2027 годах.

Автомагистраль должна пройти от трассы Р-254 «Иртыш» до автодороги Р-256 «Чуйский тракт» через Обь, замкнув транспортное кольцо вокруг Новосибирска. Она призвана разгрузить городские дороги и расширить мощность транспортно-логистических коридоров международных перевозок. Протяжённость транзита с учётом всех транспортных развязок и первого этапа – Бугринского моста составит 26 км.