«Четыре поликлиники хотели вывести»: Травников сообщил о сомнениях властей в реализации концессии по поликлиникам в Новосибирске

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал причины, по которым затянулась реализация концессионного соглашения по строительству семи поликлиник в областном центре. Он признался, что на фоне экономических трудностей рассматривался вопрос о частичном выходе региона из концессии.

Глава Новосибирской области прокомментировал ситуацию с реализацией концессии по поликлиникам на пресс-конференции 16 декабря.

Отметим, что на днях прокурор Новосибирской области Александр Бучман внёс губернатору представление, касающееся пересмотра концессионных соглашений по соцобъектам на территории региона.

По словам Андрея Травникова, причинами затягивания сроков реализации концессионного соглашения стали последствия пандемии и санкции. На фоне пандемии, в частности, пришлось перепроектировать ряд объектов в связи с новыми требованиями федерального Минздрава.

Глава региона также сообщил, что после экономических перемен в начале текущего года рассматривался вариант вывода четырёх поликлиник из концессии.

«Весной ставка Центробанка взлетела до двадцати с лишним процентов, всё резко подорожало, подорожали заёмные средства коммерческих банков. Многие инвесторы поставили дела на паузу, потому что контрактоваться под 24% годовых — это безумие. И мы рассматривали в том числе такой вариант, чтобы вывести из концессии четыре поликлиники из семи. Но условия быстро изменились в лучшую сторону, и проект был реанимирован», — сказал Андрей Травников, отметив, что после переоценки ситуации сроки реализации проекта ещё раз были сдвинуты, и сейчас ввод четырёх поликлиник из семи запланирован на 2024 год.

Губернатор заверил, что реализация концессионного соглашения будет доведена до конца, несмотря на трудности.

Напомним, что концессионное соглашение по строительству новых зданий семи поликлиник в Новосибирске заключено с группой «ВИС». Компания отвечает за проектирование, строительство и организацию финансирования, а также эксплуатацию учреждений до 2029 года. Часть финансирования проекта взял на себя Газпромбанк.

По последним данным, стоимость всех семи поликлиник составляет 19,5 млрд руб. Проект должен быть реализован в 2023 году, однако ввод четырёх объектов перенесён на 2024 год.

Изначально строительство медучреждений было запланировано на 2020 год, однако было перенесено на год по инициативе исполнителя. В марте губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщал, что все поликлиники будут введены в эксплуатацию до конца 2022 года.