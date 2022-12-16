Глава Новосибирской области Андрей Травников ответил на вопрос о своем участии в выборах губернатора Новосибирской области в 2023 году.

«Я принял решение, но оглашать его не стану – во всяком случае, не в тех условиях, в которых мы сейчас живем – заявил он. – Чем меньше лишней политической суеты, тем лучше. Кто-то, возможно, считает, что в политической жизни региона возник определенный застой, все хотят поскорее ввязаться в бой, но я сознательно оттягиваю этот момент, поскольку у нас сейчас много более важных дел. Лучше тратить свои силы на помощь нашим воинам, помощь жителям Донбасса, чем на такое».

Губернатор уже делал аналогичные заявления в сентябре 2022 года: «Раньше времени делать какие-либо объявления не буду, поскольку это спровоцирует ненужную активность и ажиотаж. Будет отвлекать от более приоритетной хозяйственной повестки».

Также Андрей Травников прокомментировал возможность отмены прямых выборов мэра Новосибирска по аналогии с тем, что уже произошло в Томске: «Я отношусь к этому как к возможному варианту».