Бывший директор новосибрского филиала «РЖД Логистика» предстанет перед судом за хищение 74 млн рублей

Алёна Золотова
 
Бывший директор новосибрского филиала «РЖД Логистика» предстанет перед судом за хищение 74 млн рублей
Фото пресс-службы "РЖД Логистика"

Экс-начальник филиала «РЖД Логистика» в Новосибирске и еще два фигуранта дела предстанут перед судом за хищение более 74 млн рублей. Через фиктивные договора мужчины успели отмыть 10 млн рублей.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора филиала АО «РЖД Логистика» в г. Новосибирске и двух человек. Все они обвиняются в хищении и отмывании денег.

«По версии следствия, в период с 2017 г. по 2019 г. обвиняемые, используя служебное положение бывшего директора филиала АО «РЖД Логистика», совершили хищение денежных средств путем привлечения аффилированных организаций к сделкам с использованием подложных коммерческих предложений», — говорится в сообщении прокуратуры.

Управление на транспорте МВД России по СФО уточнило, что в сделках были указаны такие транспортные услуги, как погрузка вагонов, подача/уборка вагонов тепловозом на места погрузки/выгрузки, ручная зачистка вагонов, текущее содержание железнодорожных путей филиала и так далее, в которых была завышена действительная стоимость вышеуказанных работ. Сумма ущерба превысила 74 млн рублей.

«По факту подконтрольные злоумышленникам организации заключали друг с другом еще ряд соглашений, и по итогу транспортные услуги оказывались по оригинальной (не завышенной) стоимости. Разницу в поступивших от филиала транспортной компании деньгах и уплаченных конечному исполнителю услуг злоумышленники присваивали себе», — прокомментировали в МВД.

Также сотрудниками транспортной полиции завершено расследование еще одного уголовного дела в отношении заместителя директора этого же филиала транспортной компании и его знакомого из-за отмывания денег. Следователи установили, что легализация денег была совершена через заключение фиктивных договоров. Фигуранты легализовали более 10 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд г. Новосибирска. Всем мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что сотрудников полиции Новосибирска по делу о незаконной миграции привлекут к уголовной ответственности.

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