Бывший директор новосибрского филиала «РЖД Логистика» предстанет перед судом за хищение 74 млн рублей

Экс-начальник филиала «РЖД Логистика» в Новосибирске и еще два фигуранта дела предстанут перед судом за хищение более 74 млн рублей. Через фиктивные договора мужчины успели отмыть 10 млн рублей.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора филиала АО «РЖД Логистика» в г. Новосибирске и двух человек. Все они обвиняются в хищении и отмывании денег.

«По версии следствия, в период с 2017 г. по 2019 г. обвиняемые, используя служебное положение бывшего директора филиала АО «РЖД Логистика», совершили хищение денежных средств путем привлечения аффилированных организаций к сделкам с использованием подложных коммерческих предложений», — говорится в сообщении прокуратуры.

Управление на транспорте МВД России по СФО уточнило, что в сделках были указаны такие транспортные услуги, как погрузка вагонов, подача/уборка вагонов тепловозом на места погрузки/выгрузки, ручная зачистка вагонов, текущее содержание железнодорожных путей филиала и так далее, в которых была завышена действительная стоимость вышеуказанных работ. Сумма ущерба превысила 74 млн рублей.

«По факту подконтрольные злоумышленникам организации заключали друг с другом еще ряд соглашений, и по итогу транспортные услуги оказывались по оригинальной (не завышенной) стоимости. Разницу в поступивших от филиала транспортной компании деньгах и уплаченных конечному исполнителю услуг злоумышленники присваивали себе», — прокомментировали в МВД.

Также сотрудниками транспортной полиции завершено расследование еще одного уголовного дела в отношении заместителя директора этого же филиала транспортной компании и его знакомого из-за отмывания денег. Следователи установили, что легализация денег была совершена через заключение фиктивных договоров. Фигуранты легализовали более 10 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд г. Новосибирска. Всем мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что сотрудников полиции Новосибирска по делу о незаконной миграции привлекут к уголовной ответственности.