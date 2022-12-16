Частные компании и госорганизации массово заявляют об отмене новогодних корпоративов на фоне спецоперации и эпидемиологической ситуации. Как это отразилось на рынке организации мероприятий? «Континент Сибирь» поговорил с представителями индустрии и компаниями-заказчиками об изменениях в сегменте.

Традиционный новогодний корпоратив в офлайн режиме на фоне сначала пандемии, а потом и специальной военной операции кажется чем-то из прошлой жизни. В связи с социально-экономическими условиями в России многие компании перестраивают внутреннюю коммуникативную политику. Так, на конец сентября 80% заказов на корпоративные мероприятия оказалось в замороженном состоянии. Национальная ассоциация организаторов мероприятий (НАОМ) приводит такие результаты опроса среди своих членов.

Представители ивент-индустрии оказались в подвешенном состоянии — нужны ли людям зрелища, когда неизвестно, что будет с хлебом. Ноябрьские опросы среди работодателей оказались более радужными: лишь 11% компаний отказалось от проведения новогоднего корпоратива по экономическим причинам, у каждой десятой компании этой традиции не было вовсе (SuperJob, 1000 респондентов из 289 городов); 60% работников рассказало, что в их компаниях новогоднего праздника не будет (Работа.ру).

Власти сократили бюджеты на празднование массовых новогодних мероприятий, многие из них заявили, что деньги пойдут на поддержку СВО. В Томской области губернатор Владимир Мазур вовсе запретил чиновникам проводить какие-либо корпоративы. Когда же наконец ситуация с частичной мобилизацией и СВО стабилизировалась, по всей стране началась эпидемия ОРВИ и всевозможных гриппов. На этом фоне, например, управление Роспотребнадзора по Омской области отказалось от вечеринки.

«Новогодние корпоративы в данной эпидемиологической ситуации не совсем уместны, но Роспотребнадзор их не запрещает», — добавили в ведомстве.

«Континент Сибирь» поинтересовался у представителей праздничной индустрии и компаний-заказчиков, как обстоит дело с новогодними корпоративами в СФО.

Председатель правления Федерации рестораторов и отельеров Сибири Галина Ильина рассказала, что в этом году крупные компании не проводят корпоративы. При этом организации на 25-30 человек решили не отказываться от новогодних мероприятий. Корпоративы проводятся с меньшим масштабом, без больших программ и с упором на уменьшение среднего чека и количество людей.

«В связи со сложившейся ситуацией в стране, количество крупных корпоративов значительно сократилось, так как многим компаниям было негласно рекомендовано отказаться от развлекательных мероприятий для сотрудников в этом году. Если говорить про средний чек за каждое мероприятие, то он конечно же упал в связи со снижением общих масштабов проектов. Даже относительно пандемийных «новых годов», — комментирует нынешнюю ситуацию на рынке основатель прокатной компании «МастерСаунд» Даниил Беленко.

Руководитель новосибирского маркетингового агентства Decision Анна Игнатова также заметила изменения в предновогодних корпоративах. Заказов в этом году стало больше, но бюджет самих мероприятий заметно снизился из-за повышения цен на стоимость сопутствующих услуг. При этом она считает, что снижение спроса на ведущих и артистов связано именно с повышением цен на их выступления.

«Клиент не всегда готов платить больше и чаще удаляет или уменьшает статью. Но от живой музыки стараются не отказываться», — прокомментировала Анна Игнатова.

Корпоративов в тривиальном формате с застольем и танцами почти не осталось. Изменился стиль и формат проведения, но компании стараются создать для сотрудников настроение. Сейчас в тренде командообразование и подведение итогов. Об этом Анна Игнатова рассказала «Континенту Сибирь». Она видит в новом запросе компаний возможность перенести мероприятия в офис и убрать алкоголь.

Ведущие Артем Свиряков и Дмитрий Федюнин также подтвердили информацию, что произошли изменения на рынке корпоративов, в частности, в сегменте предновогодних мероприятий. Если, по оценкам Федюнина, ситуация с заказами не поменялась по сравнению с 2019 годом, то, по наблюдению Свирякова, количество корпоративов снизилось на 30%. У руководителя ивент-агентства «Ваш праздник начинается» Александра Аулова вовсе отменилось 4 крупных заказа в Новосибирске и Новокузнецке из-за геополитической ситуации.

«Заказов не стало меньше, но цены изменились. Размылся средний чек. Если раньше средняя стоимость услуг ведущих была 50 тысяч рублей, то сейчас среднего сегмента нет. Есть либо очень дешевые, либо очень дорогие. Появилось больше заказов с высоким ценником и высокими запросами: домашние спектакли, телешоу, маскарады. На это люди не жалеют деньги. Но это не фирмы, это частные клиенты. Корпоративы больше проводят в офисах. Даже самые крупные компании хотят проводить поздравления на своей территории, а не на арендованных площадках», — пояснил ведущий Артем Свиряков.

Однако, по мнению Аулова, с переходом на офисные площадки поменялся и формат предновогодних мероприятий.

«Те компании, которые не стали отменять праздник — кратно режут бюджет или меняют формат события в сторону обучения или делового форума, чтобы в такой форме дать возможность сотрудникам собраться вместе. Общаюсь с коллегами по стране и вижу, что это общий тренд», — поделился руководитель ивент-агентства Александр Аулов.

Если в пандемийные времена ситуация на рынке была более гомогенна, то с началом СВО и массовой миграцией населения ситуация несколько изменилась. Больше всего претерпел изменения чек за оказание услуг как со стороны заказчиков, так и со стороны ведущих.

«Сейчас предлагают даже за 5 тысяч поработать. А значит есть те, кто соглашается на эти деньги. Самая большая цена за ведение корпоратива мне неизвестна, но для определенных клиентов сумма в 80-100 тысяч рублей перестала быть чем-то страшным. 31 декабря стабильно продается и заполняется. Но там ценник для исполнителя снизился, а для гостей увеличился. Многое поменялось за последние полгода. Некоторые из индустрии вообще уехали, и рынок немного перекосило. Поэтому и размылся средний сегмент, на мой взгляд», — добавил Свиряков.

На текущий момент предложение среди ведущих также сильно поменялось. Свиряков рассказал, что на рынок пришли новые лица, готовые на все за любые деньги, а опытные стали брать больше. Например, ведущий Дмитрий Федюнин подтвердил информацию, что поднял стоимость своих услуг на 15%.

При этом Свиряков считает, что увеличение стоимости для заказчиков со стороны площадок связано со страховкой организаций от изменяющихся обстоятельств. В нынешних условиях площадки стараются заработать как можно из-за того, что посещения заведений со стороны населения стало меньше.

Основатель медиа компании Livecam.media Антон Саламахин рассказал, что в сегменте технического обеспечения, онлайн трансляций, кино-видео производства на рынке Новосибирска и России дела стали намного хуже, чем в предыдущие годы.

«Несмотря на то, что отменили ковидные ограничения, появились иные обстоятельства в мире и стране. С прошлым годом, по нашим подсчетам, активность в декабре снижена примерно в 2-3 раза. Это настораживает. Мы, как одна из самых востребованных компаний, все же имеем ряд проектов, крупного и среднего масштаба, но хотелось бы все же побольше активностей. У коллег по цеху, которые имеют меньший оборот в принципе, сейчас не очень удачное время. В столице нашей Родины Москве у нас так же стоит на стопе ряд проектов», — сообщил Антон Саламахин. При этом он подчеркнул, что у коллег в Москве на медиа рынке и рынке киноконтента и кино-видео производства картина не лучше.

«Мы делали упор на то, что будет «бум» онлайн проектов на почве отмены ряда живых проектов, но этого не произошло. Онлайн направление у нас сейчас работает примерно на 60% от своей мощности», — сообщил основатель Livecam.media.

При этом средние затраты на новогодние корпоративы остались прежние. Саламахин отметил, что стоимость услуг их компании увеличилась немного из-за инфляции, «у людей дети, ипотеки и прочее».

«По причине снижения количества запросов и, одновременно, высокой конкуренции стоимость корпоративов точно не повысилась. Более того, есть тенденция к снижению», — сообщил директор «МастерСаунда» Даниил Беленко, добавив, что в их сегменте крупных мероприятий количество заказов упало.

Например, сибирское отделение Сбербанка ежегодно проводит предновогодний корпоратив в онлайн-формате. По ту сторону экрана обычно поздравляют сотрудников и выступают артисты. Представитель пресс-службы отделения подтвердила, что в этом году планы компании не поменялись. Их коллеги из новосибирского отделения «Открытия» в свою очередь предпочли не комментировать планы на Новый год.

Основатель ИТ-компании «Смарт Консалтинг» Дмитрий Гоков рассказал «Континенту Сибирь», что их фирма в этом году проведет «Ретроспективу года» в онлайн-формате. Мероприятие начнется утром 30 декабря, пройдет примерно часа 3-4.

«Мы подготовим новостную инфопрограмму, отметим команды и сотрудников, поздравим коллег и их семьи, и разойдемся отмечать праздник уже с близкими. Мы сильно распределенная компания, нас много по разным городам, поэтому онлайн», — добавил Гоков. При этом такой формат уже проходил в прошлом году.

Менять планы в связи с нынешней обстановкой не планируют и торговые сети. По словам пресс-секретаря крупного восточносибирского ритейлера «Слата» (входит в группу Х5) Яны Абалымовой, в этом году предновогодний корпоратив не будет отличаться от прошлогодних. Ежегодно с утра проводится торжественная конференция и торжественное награждение в театре, на мероприятии подводятся итоги за год и награждаются сотрудники за лучшие результаты и достижения. Работникам компании вручаются отличительные значки и грамоты, затем коллектив направляется в ресторан. Бюджет остался на уровне ранее запланированного.

«Летом все сотрудники собираются на природе. Мы никогда не проводим новогодний корпоратив из-за того, что сотрудников порядка 7 тысяч человек. Желающие отделы подают заявку на празднование Нового года коллективом, мы выделяем им небольшую сумму. Для топ-менеджеров отдельно мероприятие проводиться не будет», — сообщил о формате проведения корпоративных мероприятий крупный омский ритейлер, руководитель одноименного торгового дома Виктор Шкуренко.

Единственной компанией из опрошенных «Континентом Сибирь», у которой планы поменялись в этом году, оказался застройщик «Стрижи».

«С моей точки зрения, которую разделили все сотрудники, неэтично проводить новогодний корпоратив в нынешних условиях. Мы выкупили для сотрудников и их семей сектор в НОВАТЕ на 24 декабря на просмотр «Щелкунчика». Также театр организует небольшой фуршет», — рассказал о планах на новогодний корпоратив генеральный директор «Стрижей» Игорь Белокобыльский.