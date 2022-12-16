Выявлена причина загрязнения реки в Новосибирске

Алёна Золотова
 
Выявлена причина загрязнения реки в Новосибирске
Фото минприроды Новосибирской области

Минприроды Новосибирской области установило причину загрязнения реки в Новосибирске. Информация о компаниях, которые могли предположительно оказать негативное воздействие на реку, направлена в прокуратуру.

В начале декабря появилась информация о загрязнении реки Нарниста в Дзержинском районе Новосибирска. Специалисты отдела оперативного реагирования-экологической инспекции регионального минприроды с привлечением специалистов ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» сделали отбор проб загрязненных участков.

«В ходе проведенных обследований русла и береговой полосы реки Нарниста министерством выявлены признаки загрязнения водного объекта хозяйственно-бытовыми сточными водами (Аммоний-ион, СПАВ, Нитрит-ион)», — говорится в сообщении ТГ-канала министерства.

Специалисты направили в новосибирскую межрайонную природоохранную прокуратуру информацию о четырех предприятиях, которые предположительно могли загрязнить реку.

Напомним, что ранее возбуждены уголовные дела на сотрудников полиции Новосибирска, которые подделывали документы для мигрантов.

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