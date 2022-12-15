Новосибирские ученые придумали, как освещать улицы без электричества

Алёна Золотова
 
Новосибирские ученые придумали, как освещать улицы без электричества
Фото из архива "Континента Сибирь"

Ученые из Новосибирска нашли способ, как освещать улицы в темное время без электричества. Для этого за основу возьмут эпоксидную смолу, в том числе использующуюся для изготовления различных изделий.

Сотрудники Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) им. С. А. Христиановича СО РАН  разрабатывают материалы на основе эпоксидной смолы для освещения улиц. Фотолюминесцентные композиционные материалы на основе смолы могут применяться в дизайне, в частности для освещения без прямого использования электричества.

Ученых вдохновили композитные опоры, которыми заменяют столбы на улицах городов, в том числе и в новосибирском Академгородке. Такие опоры удобно использовать в труднодоступных местах вдали от автомобильных дорог. К уже использующимся опорам добавят светящийся материал.

«Такой материал после воздействия на него дневного или искусственного освещения будет излучать свет в течение нескольких часов, тем самым будет виден в ночное время суток. Он распространен в дизайне, наносится на различные предметы интерьера», — прокомментировала принцип действия научный сотрудник ИТПМ СО РАН, кандидат физико-математических наук Татьяна Брусенцева. Ее слова приводит «Наука в Сибири».

Композит, который разрабатывают в ИТПМ СО РАН, состоит из двух компонентов: прозрачной эпоксидной смолы и люминофора. Для создания полноценной композитной опоры в качестве основы добавляется стекловолокно.

«Первые испытания показали, что если из общей массы эпоксидной смолы 17 % составляет люминесцентный порошок, то модуль упругости на изгиб материала увеличивается на 21—27 % в зависимости от качества порошка, то есть композит становится жестче. Если таким способом получится повысить прочность всей конструкции и вместе с тем избавиться от использования электричества, то это будет гораздо выгоднее при организации уличного освещения», — добавила Брусенцева.

В дальнейшем ученые планируют провести испытания с целью определения механических характеристик композита. Данные помогут модернизировать технологию изготовителя опор. Ученые уже подготовили заявку на грант РНФ и Новосибирской области.

Напомним, что ранее сенаторы оценили реализацию комплексного развития Норильска. В городе уже появились первые обогреваемые остановки.

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