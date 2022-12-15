Новосибирские ученые придумали, как освещать улицы без электричества

Ученые из Новосибирска нашли способ, как освещать улицы в темное время без электричества. Для этого за основу возьмут эпоксидную смолу, в том числе использующуюся для изготовления различных изделий.

Сотрудники Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) им. С. А. Христиановича СО РАН разрабатывают материалы на основе эпоксидной смолы для освещения улиц. Фотолюминесцентные композиционные материалы на основе смолы могут применяться в дизайне, в частности для освещения без прямого использования электричества.

Ученых вдохновили композитные опоры, которыми заменяют столбы на улицах городов, в том числе и в новосибирском Академгородке. Такие опоры удобно использовать в труднодоступных местах вдали от автомобильных дорог. К уже использующимся опорам добавят светящийся материал.

«Такой материал после воздействия на него дневного или искусственного освещения будет излучать свет в течение нескольких часов, тем самым будет виден в ночное время суток. Он распространен в дизайне, наносится на различные предметы интерьера», — прокомментировала принцип действия научный сотрудник ИТПМ СО РАН, кандидат физико-математических наук Татьяна Брусенцева. Ее слова приводит «Наука в Сибири».

Композит, который разрабатывают в ИТПМ СО РАН, состоит из двух компонентов: прозрачной эпоксидной смолы и люминофора. Для создания полноценной композитной опоры в качестве основы добавляется стекловолокно.

«Первые испытания показали, что если из общей массы эпоксидной смолы 17 % составляет люминесцентный порошок, то модуль упругости на изгиб материала увеличивается на 21—27 % в зависимости от качества порошка, то есть композит становится жестче. Если таким способом получится повысить прочность всей конструкции и вместе с тем избавиться от использования электричества, то это будет гораздо выгоднее при организации уличного освещения», — добавила Брусенцева.

В дальнейшем ученые планируют провести испытания с целью определения механических характеристик композита. Данные помогут модернизировать технологию изготовителя опор. Ученые уже подготовили заявку на грант РНФ и Новосибирской области.

Напомним, что ранее сенаторы оценили реализацию комплексного развития Норильска. В городе уже появились первые обогреваемые остановки.