Директор алтайского лесничества получил 3,5 года строгого режима за взятки от торговца новогодними ёлками

На реальный срок осужден бывший директор турочакского лесничества Республики Алтай. Мужчина за взятки на 200 тысяч рублей пробудет 3,5 года в колонии строго режима.

Суд Республики Алтай 15 декабря вынес приговор экс-директору турочакского лесничества Сергея Есикова. Есиков обвиняется в получении взяток от заготовителя новогодних елей. Взятки на сумму более 200 тысяч получены за декабрь 2020 и 2021 годов.

«[Взятки получены] за заключение с подставными лицами ряда договоров купли-продажи лесных насаждений, в которых работники лесничества по указанию обвиняемого незаконно указывали о предоставлении права на заготовку новогодних елей на отведенных лесоделянах, расположенных в урочище «Турочакское» на территории Ушпинского участкового лесничества», — говорится в сообщении регионального СУ СК РФ. Установлено, что Есиков также выписывал квитанции на отпуск новогодних елей на подставных лиц.

Бывший директор получил 3,5 года лишения свободы со штрафом в размере 200 000 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В сообщении следствия отмечено, что взяткодатель в июне 2022 года получил 5 лет условно и 1,8 млн рублей штрафа.

Напомним, что в 2022 году число уголовных дел о поджогах сибирских лесов увеличилось в два раза.