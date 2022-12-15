Кузбасские власти в очередной раз пересмотрят тариф на электроэнергию

Границы введенных с 1 декабря тарифов на электроэнергию пересмотрят в Кемеровской области. Глава региона назвал применение пониженных тарифов для гостевых домов нагрузкой для МСП.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев во время прямой линии с жителями региона заслушал доклад председателя региональной энергетической комиссии Дмитрия Малюты о новых коммунальных тарифах. Цивилев заявил, что необходимо поменять границы дифтарифов, при этом назвав «неправильным» применение пониженных тарифов для больших домов на курортах, поскольку такое жилье используется для «приема гостей», а расходы на льготные тарифы для него «становятся потом нагрузкой для малого и среднего бизнеса».

«Сразу хочу подчеркнуть, что все льготы, которые действуют в Кузбассе – остаются. При этом необходимо ввести дополнительную поддержку жителей Кузбасса. Во-первых, жители поселков городского типа, расположенных в сельских территориях, должны быть приравнены к категории жителей сельских поселений, чтобы плата за электричество начислялась по льготным тарифам. Во-вторых диапазоны потребления электроэнергии необходимо расширить с 3,8 тысяч киловатт часов, как сейчас, до 4-5 тысяч, чтобы максимальное количество людей со средним достатком попало в этот диапазон», — сказал Сергей Цивилев.

Ранее 1 декабря введены дифференцированные тарифы на электричество в регионе. Кемеровская область стала первым субъектом в России, где применяется подобная система.

Лоббистом введения разных тарифов была Иркутская область из-за большого майнинга криптовалюты в регионе. Однако губернатор Игорь Кобзев заявил, что новое тарифное регулирование необходимо тщательно проработать и обсудить с разными слоями населения. На фоне слухов о введении дифтарифов люди подняли недовольство.