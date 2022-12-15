Hofmannita может выступить в Новосибирске подпольно

Как стало известно «Континенту Сибирь, выступление певицы Hofmannita, отменённое в Новосибирске после возмущения общественников, перенесено в один из ночных клубов города. Мероприятие широко не анонсируется — поклонники узнали о нём из специального чата.

Информацию о «секретном» концерте подтвердил «Континенту Сибирь» председатель общественной организации «Совет отцов Новосибирской области» Сергей Майоров, ранее выступивший за отмену мероприятия.

По словам Сергея Майорова, данные о времени и месте проведения концерта, который должен был пройти в лофт-парке «Подземка» 15 декабря, поступили в специальный чат в мессенджерах – в нём состоят купившие билеты молодые люди. Как следует из сообщений, речь идёт о клубе «КПП», который якобы находится на базе отеля «Азимут».

«Мы постараемся, чтобы организаторы, в первую очередь, те, кто предоставил площадку, понесли ответственность за проведение концерта. В данный момент мы разбираемся, что это за клуб, какое отношение он имеет к отелю «Азимут» и имеет ли право проводить подобного плана мероприятия. По нашей информации, на подпольном концерте будут несовершеннолетние, что является в том числе и нарушением уголовного кодекса», — рассказал Сергей Майоров «Континенту Сибирь» 15 декабря.

Как уточнил глава объединения, дальнейшие действия общественников будут, в частности, направлены на то, чтобы убытки организаторов от попытки проведения мероприятия превысили возможную выгоду.

Накануне в группе соцсетей, посвящённой концерту, появилась информация о том, что мероприятие переносится. Где и когда оно пройдёт, обладателей билетов оповестят по электронной почте, следовало из сообщения.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», ночной клуб «КПП» находится в Новосибирске на улице Ленина, 21, однако контакты заведения не указаны. В 2ГИС координаты клуба отсутствуют.

Напомним, в начале месяца глава регионального отделения «Совета отцов» обратился по поводу концертов Hofmannita и группы «Полматери» в правоохранительные органы, а также к уполномоченному по правам ребёнка в Новосибирской области Надежде Болтенко. Общественник попросил отреагировать на анонсы выступлений, которые были запланированы в новосибирском лофт-парке «Подземка» в декабре. По словам Сергея Майорова, песни исполнителей пропагандируют асоциальное поведение и изобилуют ненормативной лексикой, в то время как поклонниками артистов являются несовершеннолетние. 8 декабря концерт группы «Полматери» отменили «по техническим причинам», а перед выступлением Hofmannita сообщили о переносе мероприятия.