«Школа 21» в Новосибирске открыла набор на зимние отборочные интенсивы

Федор Туров
 
Открыт набор на зимние отборочные интенсивы в «Школе 21»
Фото предоставлено «Школой 21»

Проект Сбера и 2ГИС, бесплатная школа программирования, которая дает возможность всем желающим получить востребованное образование в сфере ИТ, начинает новый набор учащихся.

В «Школе 21» можно изучать цифровые технологии самых разных направлений и сфер: от алгоритмов и графики до Unix, Web, мобильной разработки, цифровой безопасности, сетевых технологий и Big Data. В основе обучения лежит уникальная методика «равный равному»: без расписаний, лекций и оценок — только индивидуальная и коллективная работа над проектами.

«Школа 21» в Новосибирске открыла набор на зимние отборочные интенсивы - Фотография
«Школа 21» в Новосибирске открыла набор на зимние отборочные интенсивы

Для поступления в «Школу 21» не требуется каких-то предшествующих знаний и навыков, опыта работы, результатов ЕГЭ, наличия дипломов или программистского портфолио.

В трех кампусах «Школы 21» уже учатся около 4100 тысяч человек, среди которых больше половины совсем не имели опыт программирования до поступления в Школу. В Новосибирске отборочные интенсивы стартуют уже скоро — 6 февраля и 6 марта, а запись на них проходит прямо сейчас, на сайте 21-school.ru

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