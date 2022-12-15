Спикер новосибирского Заксобрания Андрей Шимкив во время пресс-подхода на сессии 15 декабря вновь коснулся судьбы территории под областной инфекционной больницей в центре Новосибирска. По мнению Шимкива, на этом участке земли можно построить школу.

Председатель регионального парламента, отвечая на вопрос, в какой стадии находится создание сквера имени Юрия Бугакова, ответил, что принципиально решение принято: «По согласованию с правительством Новосибирской области сквер будет построен». В то же время Андрей Шимкив отметил, что на данный момент решается вопрос с участком. Дело в том, что мэрия приняла решение сдвинуть участок, отведенный под строительство школы, от центра «Сибирь-Хоккайдо» в сторону Октябрьской магистрали (эта территория находится между зданием Заксобрания и Ипподромской магистралью). Таким образом, площадь сквера значительно сократилась.

«Буду выходить с предложением оставить всю территорию под парк. Это единственное место в центре города, наиболее подходящее для строительства парка. А школу можно построить на месте старой инфекционной больницы. Шикарное место! И все вопросы снимем», – заявил Андрей Шимкив.

Это уже второе предложение председателя Заксобрания, касающееся земли под областной инфекционной больницей. В ноябре 2021 года Андрей Шимкив предложил провести публичный аукцион по продаже этого участка (находится в собственности Новосибирской области). Средства, полученные от продажи, по мнению спикера ЗС, можно было бы направить на погашение затрат по строительству новой инфекционной больницы. «Центр города, для застройщиков – лакомый кусок. Суммы должны быть серьезные. Тем самым мы снизим нагрузку на бюджет», – отмечал тогда глава Заксобрания.

Снести здание старой инфекционной больницы планируют в следующем году, как только будет введена в эксплуатацию новая. Тем временем застройщики уже проявляют интерес к этому участку. «Континент Сибирь» рассказывал об опасении некоторых из них, что земля может уйти без открытых торгов.

Сквер возле здания Заксобрания планировали разбить на площади в три гектара по инициативе областных депутатов. Его назовут в память о руководителе одного из крупнейших сельхозпредприятий региона – племзавода «Ирмень», депутате Заксобрания Юрии Бугакове. В бюджете области на 2024 год для создания сквера предусмотрено 67 млн 500 тысяч рублей.