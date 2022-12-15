Андрей Шимкив предложил построить школу на месте старой областной инфекционной больницы

Жанна Гладкова
 
Андрей Шимкив предложил построить школу на месте старой областной инфекционной больницы
Спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив. Фото Михаила Перикова

Спикер новосибирского Заксобрания Андрей Шимкив во время пресс-подхода на сессии 15 декабря вновь коснулся судьбы территории под областной инфекционной больницей в центре Новосибирска. По мнению Шимкива, на этом участке земли можно построить школу.

Председатель регионального парламента, отвечая на вопрос, в какой стадии находится создание сквера имени Юрия Бугакова, ответил, что принципиально решение принято: «По согласованию с правительством Новосибирской области сквер будет построен». В то же время Андрей Шимкив отметил, что на данный момент решается вопрос с участком. Дело в том, что мэрия приняла решение сдвинуть участок, отведенный под строительство школы, от центра «Сибирь-Хоккайдо» в сторону Октябрьской магистрали (эта территория находится между зданием Заксобрания и Ипподромской магистралью). Таким образом, площадь сквера значительно сократилась.

«Буду выходить с предложением оставить всю территорию под парк. Это единственное место в центре города, наиболее подходящее для строительства парка. А школу можно построить на месте старой инфекционной больницы. Шикарное место! И все вопросы снимем», – заявил Андрей Шимкив.

Это уже второе предложение председателя Заксобрания, касающееся земли под областной инфекционной больницей. В ноябре 2021 года Андрей Шимкив  предложил провести публичный аукцион по продаже этого участка (находится в собственности Новосибирской области). Средства, полученные от продажи, по мнению спикера ЗС, можно было бы направить на погашение затрат по строительству новой инфекционной больницы. «Центр города, для застройщиков – лакомый кусок. Суммы должны быть серьезные. Тем самым мы снизим нагрузку на бюджет», – отмечал тогда глава Заксобрания.

Снести здание старой инфекционной больницы планируют в следующем году, как только будет введена в эксплуатацию новая. Тем временем застройщики уже проявляют интерес к этому участку. «Континент Сибирь» рассказывал об опасении некоторых из них, что земля может уйти без открытых торгов.

Сквер возле здания Заксобрания планировали разбить на площади в три гектара по инициативе областных депутатов. Его назовут в память о руководителе одного из крупнейших сельхозпредприятий региона – племзавода «Ирмень», депутате Заксобрания Юрии Бугакове. В бюджете области на 2024 год для создания сквера предусмотрено 67 млн 500 тысяч рублей.

 

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