Связанная с экс-председателем правительства Кузбасса компания подозревается в выводе более 1 млрд рублей

Строительная компания «Экострой ЛК» подозревается в выводе более 1 млрд рублей на счета близких родственников и знакомых предпринимателей бывшего председателя правительства Кемеровской области Вячеслава Телегина.

«ООО «Экострой ЛК» с органами власти Кузбасса и города Ленинска-Кузнецкого было заключено свыше 60 госконтрактов на общую сумму 3,4 млрд рублей. В ходе их выполнения часть полученных средств в размере свыше 1 млрд рублей со счетов ООО «Экострой ЛК», по версии следствия, могли выводиться в адрес аффилированных с Телегиным физических и юридических лиц», — рассказал собеседник из правоохранительных органов информагентству ТАСС.

Ранее следователи установили, что в 2018 году компания купила автомобиль Toyota Land Cruiser 200 за 4,9 млн рублей, которым пользовался Телегин. До работы в органах власти Вячеслав Телегин возглавлял ООО «Экострой ЛК». Сейчас главой компании является близкий друг и деловой партнер экс-чиновника Евгений Рейник. Сам бывший председатель правительства обвиняется в хищении почти 73 млн рублей из бюджета.

Напомним, что Вячеславу Телегину инкриминируется 30 эпизодов мошенничества в составе ОПГ. О задержании Телегина стало известно 5 декабря.