В Сибири не построили четверть от запланированных школ на 2022 год

Строительство 8 из 30 школ в Сибири перенесли в этом году. Власти прогнозируют срыв срока сдачи 9 детских садов в 5 регионах Сибири.

В текущем году не завершено строительство 8 из 30 запланированных к вводу в эксплуатацию школ. Об этом стало известно из заседания совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе от 14 декабря.

«Большой объём незавершённого строительства, ремонтов и оснащения социальных объектов приходится на декабрь. От этой практики нужно уходить, сформировать планы-графики, обеспечивающие ритмичную работу в течение года, и держать их на постоянном контроле», – рассказал полномочный представитель Анатолий Серышев. Его слова приводит пресс-служба представительства.

Показатели по завершению строительства школ улучшили Иркутская и Кемеровская области, Красноярский край. В регионах построили 15 школ в 2022 году.

В 15 из 41 детских садов, запланированных к открытию в 2022 году, перенесены сроки на следующий год. На еще 9 объектах из 5 регионов прогнозируется срыв срока сдачи работ.

Напомним, что ранее заведено дело на бывшего учителя из новосибирского села за организацию вечеринки со школьниками.