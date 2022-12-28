Уходящий год стал шоковым для промышленности, в первую очередь потому, что многим участникам рынка пришлось полностью перестраивать каналы поставок сырья для создания готовой продукции. Тем не менее, в этой ситуации многие заводы не только адаптировались под новые условия, но и смогли продолжить развитие и увеличить объемы производства.

Предприятие года

Если в начале года многие промышленники смотрели на сложившуюся экономическую ситуацию пессимистично, то к лету вместе с падением цен на евро и доллар немного успокоились, понимая, что выживет только сильнейший. В отрасли остались и работают люди далеко не слабого десятка, поэтому еще одна проверка на прочность воспринималась в контексте «интересно, что будет дальше».

По словам главы минпромторга Новосибирской области Андрея Гончарова, большинство участников рынка, действительно, справились с ситуацией, перекроив как каналы поставок, так и сбыта уже готовой продукции. И в этом потоке оказался не только уже традиционный Китай, притягивающий своим соседством и большим количеством потенциальных потребителей, но и Индия, Турция, Пакистан, Иран и другие страны, которые до этого преимущественно рассматривались как возможные партнеры, но не более того. Со своей стороны эти страны также ищут возможность выйти на российский рынок, пока оставшийся по сути на Китай, либо самообеспечение. При этом Гончаров также отметил, что показали достаточно уверенный рост не только оборонные предприятия, которые сейчас по понятным причинам имеют достаточное количество заказов. Но и, например, сфера энергетики, химическая промышленность, производство лекарственных препаратов.

Сразу несколько собеседников «Континента Сибирь», включая вице-губернатора Новосибирской области Сергея Сёмку, при обсуждении «Компании года» в реальном секторе, рассказали о впечатляющих темпах развития ПФК «Обновление» (Renewal). В 2022 году предприятие объявило о планах по запуску в следующем году 80 новых препаратов – сердечно-сосудистых, кроверазжижающих, противовирусных, кишечно-желудочных, а также направленных на лечение опорно-двигательного аппарата. Предполагается, что производственная линия будет расширена на 25%. Также в начале 2023 года намечено открытие новых линий по производству антисептиков и назальных препаратов. Ожидаемый объем выпуска этих групп лекарств составит 13 млн упаковок в год. Производственные комплексы предприятия расположены в Новосибирске и Сузуне Новосибирской области. По данным «СПАРК», в 2021 выручка компании составила 9,03 млрд рублей, прибыль — 1,37 млрд рублей. Таким образом, по совокупности факторов «Компанией года» по версии «Континента Сибирь» в реальном секторе становится ПФК «Обновление».

Кроме этого предприятия собеседники издания обратили внимание на достижения других компаний. Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов высказался за то, чтобы к традиционным заметным участникам рынка, среди которых тот же «Нео-Пак», Новосибирский картонно-бумажный комбинат, ПФК «Обновление», Завод Кузьмина и другие, нужно обязательно добавлять новичков, о которые пока не так широко известно. В этом контексте Александр Зырянов отметил «Новосибирский завод резки металла». По его мнению, это одно из самых интересных предприятий, с которыми ему удалось познакомиться в минувшем году: «Такой культуры производства я не встречал нигде», – констатировал эксперт.

Еще один собеседник «Континента Сибирь», президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий Новосибирской области Сергей Карпекин выделил среди промышленников СКБ «Сибэлектротерм» – производителя электропечей для металлургии и машиностроения. По его словам, предприятие выпускает действительно масштабные продукты и работает в рамках полного импортозамещения. К этому мнению также присоединился и Сергей Сёмка, добавив, что можно было бы также выделить такие компании, как «Катод» и «Белла Сибирь».

Председатель новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Салов, рассказывая о достижениях в промышленности, полагает, что справедливо было бы выделить и малые предприятия. По его мнению, лучшим в этом году стала фабрика производства мягких игрушек «Ты и я». В уходящем году оно обновило станочный парк, увеличило количество сотрудников, а также вышло на экспортные рынки Беларуси и Узбекистана.

Кто главный?

Выделить «Персону года» в реальном секторе в этом году оказалось еще более сложной задачей. Сергей Сёмка, размышляя о том, кого среди промышленников можно было бы отметить в этом году, сказал, что рассматривал бы не только стандартные производственные показатели, но и патриотический настрой. Поэтому среди участников рынка он выделил президента УК «Концерн «Сибирь» Валерия Червова, гендиректора АО «Катод» Владимира Локтионова.

В свою очередь Андрей Гончаров к списку претендентов уверенно добавил генерального директора АО «Сибиар», председателя совета директоров промышленных предприятий Ленинского района Виктора Кушнира. По словам Гончарова, у предприятия, которое возглавляет Кушнир, очень неплохие финансово-экономические показатели. Выручка компании постепенно растет уже на протяжении 10 лет и в 2021 году, по данным Rusprofile, достигла 5,6 млрд рублей при прибыли в 673 млн рублей. Помимо этого Виктор Кушнир был активен на общественном поприще: помогал коллегам Ленинского района справиться в непростой ситуации и фронтовикам, отправляя горелки для подогрева еды в полевых условиях.

Активным и открытым для диалога и предложений весь год был и гендиректор компании «Нео-Пак» Александр Ладан. Он публично рассказывал, какие драматические изменения происходят в отрасли, и как на эти изменения реагирует как компания, так и в целом рынок. В том числе поэтому Александра Ладана в уходящем году отмечали, как в общественной плоскости, так и в бизнес-среде. Впрочем, дело не только в публичности, но и в финансовых результатах. По итогам 2021 года прибыль компании, которая последние 4 года оставалась практически неизменной, по данным Rusprofile, выросла на 60% – с 20 до 32 млн рублей. Во многом это произошло за счет диверсификации деятельности и быстрой адаптации под изменения. Наглядный пример: в 2020 году локдаун «обнулил» направление шоппинг-пакетов для торговых сетей, но дал рост по упаковке для продуктов длительного хранения. Не стал исключением и 2022-ой год. «Напоминать разницу между декабрём 2021 и февралём/маем/декабрём 2022, думаю, не нужно. А планы мы себе «настратегировали» год назад амбициозные. И ведь вытянули! Справились, – подвел итоги Александр Ладан. – Через пот и боль, напряжение и потери. Всё удалось? Нет. Но процент невыполненного и недостигнутого приемлемый. Результат удовлетворительный, чтобы не сказать больше». По его словам, в планах компании — прирост на 30% в год и дальнейшее вхождение в ТОП-3 крупнейших игроков рынка в своей нише в России.

Таким образом, за значительный рост прибыли, быструю адаптацию к рыночным изменениям и информационную открытость Александр Ладан становится «Персоной года» в реальном секторе по версии «Континента Сибирь».

Приз зрительских симпатий

Одновременно с выбором «Компании года» «Континент Сибирь» проводил голосование на своем сайте. По его итогам первое место уверенно занял «РАТМ Холдинг».

Какое из предприятий, работающих в Новосибирской области, на ваш взгляд, можно было назвать «Компанией года-2022 в сфере промышленности»? РАТМ Холдинг (47%)

Предприятия группы «Сибантрацит» (20%)

Новосибирский завод химконцентратов (НЗХК) (14%)

Нео-Пак (3%)

Новосибирский патронный завод (3%)

Катод (2%)

НАЗ имени В. П. Чкалова (2%)

ГофроМастер (2%)

НЭВЗ (1%)

Новосибирский завод конденсаторов (1%)

ЭЛСИБ (1%)

NPM Group («Новосибпродмаш») (1%)

Электроагрегат (1%)

Вектор-Бест (1%)

Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток (1%)

ПФК Обновление (1%)

Новосибирский аффинажный завод (0%)

СКБ Катализатор (0%)

Новосибирский завод «Электросигнал» (0%)

Металл-Сервис (0%)

Лампирис (0%)

Сиблитмаш (0%)

ВПК-Ойл (0%)

ЭПМ-НовЭЗ (0%)

Новосибирский металлургический завод имени Кузьмина (0%)

Искитимцемент (0%)

Синар (0%)

Элизиум (0%)

Сибиар (0%)

НППГА «Луч» (0%)

Машзавод Труд (0%)

Другое предприятие (указать в комментариях) (0%)

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Компания года в реальном секторе — 2022 — ПФК «Обновление» (Renewal)



Персона года в реальном секторе — 2022 — Александр Ладан