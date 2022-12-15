Вадим Ильченко: «Премиальная недвижимость точно сохранит ваши деньги»

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Руководитель макрорегиона Сибирь и Дальний Восток компании Mango Office
Управляющий партнер группы «Финансы»
Основатель новосибирского агентства недвижимости LOKS
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