В результате пожара на заводе «Роснефти» в Ангарске погибли два человека

Утром 15 декабря загорелась установка Ангарской нефтехимической компании (АНХК) в Иркутской области, в результате ЧП два человека погибли. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в СУ СКР по Иркутской области, возгорание произошло в четверг около шести часов утра.

«В результате пожара пострадали четыре человека, один из которых госпитализирован с черепно-мозговой травмой, двое погибли», — сообщили в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ – «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, к 11 часам пожар на площади 2500 кв. м потушен.

По данным пресс-службы завода, на предприятии создана комиссия по выяснению причин произошедшего.

По информации социальных сетей, камеры видеонаблюдения в момент ЧП зафиксировали вспышку, характерную для взрыва.

Ангарская нефтехимическая компания (АНХК) – крупнейшее предприятие Восточной Сибири по переработке и выпуску нефтепродуктов. Мощность завода составляет 10,2 млн тонн топлива в год. Предприятие выпускает такую продукцию, как автомобильные бензины, дизельное топливо, масла, битумы, топливо для реактивных двигателей, бутиловые спирты, серная кислота и так далее – всего более 260 наименований. С 2007 года компания входит в состав государственной нефтяной компании «Роснефть». Ранее, с 2001 года, она работала в структуре нефтяной компании ЮКОС.

Напомним, что 13 декабря также произошёл крупный пожар на томской птицефабрике «Сибагро». В результате ЧП погиб один человек.