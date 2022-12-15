Уже есть обогреваемые остановки: в Совете Федерации оценили реализацию мер по развитию Норильска

На заседании Совета Федерации РФ подвели промежуточные итоги реализации постановления о развитии Норильска, принятого верхней палатой российского парламента в 2020 году. Сенаторы посещали город с рабочей поездкой в ноябре.

Пленарное заседание, на котором были подведены итоги рабочей поездки в Норильск, прошло 14 декабря, сообщает издание Федерального Собрания РФ «Парламентская газета».

Как сообщила на заседании вице-спикер палаты регионов Галина Карелова, в рамках работы по благоустройству города реставрируются фасады жилых домов и обновляется уличное освещение, реконструируется система жилищно-коммунального хозяйства. Также устанавливаются обогреваемые остановки общественного транспорта – уже размещено 15 павильонов, в ближайшее время появится ещё 20.

По слова председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, все работы идут в соответствии с планом.

«Это конкретный пример, когда палата регионов инициировала комплексную модернизацию города, который действительно заслуживает внимания», — отметила она на заседании, подчеркнув, что проект важно довести до логического завершения.

Валентина Матвиенко напомнила, что работы по благоустройству города ведутся на средства Норильского горно-металлургического комбината (входит в состав ОАО ГМК «Норильский никель» и является Заполярным филиалом предприятия), а также муниципального бюджета при поддержке федерального.

Напомним, что в конце 2021 года Валентина Матвиенко, подводя промежуточные итоги реализации плана социально-экономического развития Норильска, обратила внимание на высокий износ жилого фонда города. Она отмечала, что при отсутствии необходимых мер через 15-20 лет Норильск «придётся перестраивать».

Постановление о развитии Норильска Совет Федерации принял в ноябре 2020 года. В декабре 2021 года на федеральном уровне был утверждён комплексный план социально-экономического развития города до 2035 года – комплекс мер, направленных на повышение уровня жизни на территории промышленного центра. В соответствии с этими мерами, в частности, планируется отремонтировать электросети и системы городского водоснабжения, стабилизировать грунты под жилыми домами и построить более 70 новых строений.

На реализацию плана предполагается затратить около 120 млрд руб., из которых более 80 млрд направит ПАО ГМК «Норильский никель». В финансировании мероприятий также принимают участие федеральный (24 млрд руб.) и краевой (14,7 млрд руб.) бюджеты.

В рамках подготовки плана социально-экономического развития Норильска в феврале 2021 года между «Норникелем», правительством РФ, руководством города и Красноярского края было подписано четырёхстороннее соглашение о сотрудничестве на период с 2024 по 2035 годы.