В России разворачиваются интересные процессы. Всё смешалось в доме. Обломов и испытаний вследствие. Следственный комитет ведает памятниками и теплоснабжением, зэки несут наше цивилизационное лидерство в соседние страны, а поставками духовности на внеконкурсной основе занимается матёрый финансист. На фоне официальных структур активируются неофициальные, берущие власть в свои руки. На пике эпохи официоза сквозь неё начинают смутно проступать какие-то иные контуры.

Если «Вагнер» – это ЧВК, то Константин Малофеев, вновь навестивший Новосибирск с серьезным визитом – видимо, ЧДК. Частная духовная компания. Некоторые, впрочем, предпочтут термин МДК. «Малофеев, Дугин и Ко», а вы о чём подумали? Пока Пригожин всё эффектнее подменяет в нашем общественном мнении армию, приходится признать успехи и за его идейным аналогом – ультраправославный бизнесмен настойчиво движется к тому, чтобы взять на себя основы воспитательной работы в зоне РФ. ЧВК, так сказать, добровольно охраняет периметр, а ЧДК МДК направляет к свету раскаяния и исправления имеющих счастье оказаться внутри.

В частности под рубрикой «Русского народного собора» команда Малофеева готова строить партийно-единороссовские и правительственные инстанции по идеологической части. В предыдущий приезд летом московского гостя принимали скромнее. Тогда я подробно прокомментировал далеко идущий политический message, который несёт в регионы «лорд-трейдер». Многие думали: пронесло, пошутили и хватит, как приехал, так и уехал. Однако дело обстоит более серьезно. На сей раз его почтительно выслушали, найдя время для встречи, руководители области. В зале им. Каца, где проводился «форум собора», были замечены известные лица: Городецкий, Филичев, Мартыненков (кстати, летом и Юрий Похил внимал «глашатаю империи», правда, когда мы его затем спросили, что он думает по поводу услышанного, воздержался от суждений). Мероприятию была оказана щедрая информационная поддержка силами областных медиаресурсов ОТС-Горсеть, vn.ru.

Штатные зовывалы на финальную битву с греховным Западом (от Соловьева и Симоньян до региональных ответвлений агитпропа) проигрывают в осведомленности нашему историософски подкованному гостю. Например, они могут ещё не знать, что, согласно новейшим православным изысканиям Путин – преемник самого Саргона Аккадского и Навуходоносора, он же «царь царей». А вот Малофеева уже осенило и с этим надо что-то делать. Делать – в смысле готовить почву для скорейшей легитимации самодержца в широких слоях. Или фигуры самодержца. А вдруг он каждый раз туда и клонит, опережая события, этот странный императорский комиссар? С чем приходится считаться. Да, вероятно, и сигнал сверху от кураторов подтвердил авторитетность визитера. Новосибирская область будет проводить с ним ещё одно совместное мероприятие: «форум пространственного развития». А потом, чувствуется, ещё и ещё.

Я поинтересовался мнениями людей, которые участвовали в «соборе» или послушали его в трансляции. Интересно очевидцы говорят. Один участник, например, заметил: «Хорошо было. Будто оказался на заседании общества «Память» в 80-е или 90-годы». Сразу подумалось: далеко зашёл прогресс! Ну вот могли ли «памятники» тех лет предположить, что будут собираться на свои мероприятия в крупнейшем государственном зале в центре Новосибирска, да ещё и – внимание! – носящем имя Арнольда Каца? Жизнь удалась (а уж у Арнольда Михайловича-то как).

Впрочем, может это несколько односторонняя точка зрения.

Вместо ностальгии деловой подход продемонстрировал другой собеседник из «участников», который полагает: «Главное – это дальнейшее движение по реализации Указа». Ах, да, ведь был же и указ. О ценностях. Вызвавший всплеск энтузиазма. Пишу энтузиасту: «Ценности, тем более традиционные, не вводятся, не защищаются, не укрепляются указами. Ценности сами по себе. Чиновничья активность – сама по себе. Попытки совмещать ужа с ежом ни к чему, кроме профанации и конъюнктурщины не приведут. Это всë равно как пытаться Эверест подпереть распорками. Если начнёт рушиться, то начнëт. Распорки будут как спички. Впрочем, поставщики распорок готовы за умеренную плату удержать Эверест». Ответ: «Всё ценное нуждается в защите. Это нормально. Указ лишь дает возможность внятно говорить о них и восстанавливать утраченное». Пытаюсь возразить: «Ну да, без указа говорить нельзя было. Внятно. А как восстанавливать утраченное силой указа? Вспоминается анекдот про прапорщика, у коего полюбопытствовали, может ли он остановить поезд. «Конечно», сказал прапорщик: «Поезд, стой! Раз-два!» «Говорить можно было, но сделать что-либо сложно» – не согласен со мной собеседник. Теперь не сложно. Указ же. Время делать.

Цивилизационный кризис или недоработка спецслужб?

Выписка из упомянутого документа:

Усилия, предпринимаемые Российской Федерацией для развития духовного потенциала ее народа, способствуют повышению сплоченности российского общества, осознанию гражданами необходимости сохранения и укрепления традиционных ценностей в условиях глобального цивилизационного и ценностного кризиса, ведущего к утрате человечеством традиционных духовно-нравственных ориентиров и моральных принципов. В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации ситуация в России и в мире оценивается как требующая принятия неотложных мер по защите традиционных ценностей. Угрозу традиционным ценностям представляют деятельность экстремистских и террористических организаций, отдельных средств массовой информации и массовых коммуникаций, действия Соединенных Штатов Америки и других недружественных иностранных государств, ряда транснациональных корпораций и иностранных некоммерческих организаций, а также деятельность некоторых организаций и лиц на территории России.

Эге. Но противоречие зияет. Кризис, если он «глобальный цивилизационный и ценностный, ведущий к утрате человечеством» (строго говоря, самого себя, «человеческого облика»), невозможно приписать «деятельности организаций, отдельных СМИ и корпораций». Или глобальный, цивилизационный и ценностный, или просто «вражеские инсинуации», «подрывные элементы». Т. е. «недоработка полиции». Или инквизиции, если классифицировать «подрывные элементы» «врагами Бога и порядка». Всю первую половину XIX века так и думали, когда упоённо ловили мерзких заговорщиков по городам и весям всея Европы, включая Россию – «иллюминатов» с «карбонариями» и спасительно призывали фельдфебелей в Вольтеры. О чем потом сто лет спустя гомерически хохотали в советской России, равно как и рыдали над фильмами о бесстрашных оводах, жаливших толстую тушу «паразитических привилегированных слоёв» «прогнившего» «старого», то есть традиционного, общества» – а фельдфебели среди этого карнавала веселья сквозь слёзы хлестали водку, преподавали научное вольтерьянство марксизм-ленинизм и верили, что процесс под контролем. Однако, это прошло. А кризис продолжался. И вот сейчас опять тыща восемьсот двадцать пять: куда только император Николай Палыч, образец наш и первопроходец тернистого крымского тракта, смотрел, почему столько работы нам оставил?

А между тем, некая молодая дама возглавляет то ли в МГУ, то ли в Курчатовском институте центр генетических исследований, где на переднем фронте молекулярных технологий учится редактировать геном человека (и не только человека). В то самое время, когда её почтенный папа указом велит сойти с пути, «ведущем к утрате человечеством» себя, прежнего. И ни папа, ни дочь не замечают в этом ничего критического: подумаешь, геном чуток подхимичим – так мы ж всё строго в соответствии с указаниями Св. Отцов, Ивана Ильина и Феликса Эдмундовича Дзержинского. Кризис же нам подбрасывают, ну а мы всё это критическое отребье сходу хвать за шкирку и в ШИЗО. И никакого кризиса. Но так думать – это он и есть. Мы собрались геномом рутинно править по своему усмотрению и это уже не остановить, но стенаем о старых добрых временах, когда человек-де был такой правильный, такой человечный. Это когда же? Надо было ради пущей академической авторитетности сослаться в указе на научные достижения Дугина, который, работая в том же МГУ, достоверно установил, когда: в Сатья-Юге.

Некоторые полагают, что «кризис» «традиционных ценностей» связан с самой Промышленной революцией, он стартовал с ней тандемом в конце XVIII – начале XIX веков (если не раньше). И действительно, с точки зрения всех прежних времен она – жуткое извращение. Но вот поди ж ты. И нет в указе ничего про её отмену. Кризис разлит в воздухе, мы дышим им, не видя его. Рассекаем воздух кулаками по его адресу и, запыхавшись, стремимся набрать его побольше, чтобы махалось амплитуднее.

«Соборный Брежнев»

Следует ли удивляться, что дальнейшее изучение текста указа не обнаруживает в нём никаких «традиционных ценностей», кои он собрался якобы оберегать. Сам предмет для авторов, к сожалению, остаётся неуловимым в той же степени, что и угрожающий ему кризис. Наборы перечислений, которые выдаются там за нечто подобное, это искусственные, кабинетные ценности кролиководства: коллекция чьих-то приятных абстрактных пожеланий, чтобы люди хорошо плодились, были смирными, не шумели, исправно сдавали себя на шерсть и мясо. Сочинение, найденное на компьютере младшего кроликовода в офисе при сельской ферме, составленное им как-то на досуге с юморным заголовком «Заповеди традиционного кроля». Будто те, кому они предназначены, функционируют в соответствии с письменными инструкциями – тогда как и он и сам-то их никогда толком не читает, когда их ему его начальство шлёт. В сериале «Игра престолов» можно найти эпизоды, где производится эстетическая отсечка в традиционную сторону более отчётливая и недвусмысленная, чем мутная пушистая серость кремлёвского текста. Реальные-то традиционные ценности культивируют не столько кроликов, сколько крокодилов. Не вайшьи и не шудры образуют костяк традиционности, помнит любой теоретик темы. И Дугин это отлично знает – Дугин, который зачем-то кому-то вещал в Новосибирске про господствующие сословия силовиков и славовиков (тех, кто славит силовиков, иначе говоря). Так где же в путинском указе хоть что-то про краеугольную сословность? Или может в документе есть скрытые разделы, которые доводят под роспись кому положено?

Впрочем, какое кино, какая «Игра престолов» на фоне нашего реалити-шоу, стартовавшего в феврале? Последнее долженствовало эстетически и эйдетически перекрыть сериал, вызвав более высокую степень того самого духа, присутствие которого сделало «Игру» наиболее значительным культурным событием на бескультурье XXI века. К сожалению, искусственные интерпретации, которые были инсталлированы российской постановке отечественным агитпропом, свели традиционный смысл явления на нет – этот парадокс уже отмечался. Пока великан спал перед боем, некая условная Юдифь Далилова отчекрыжила ему голову и подшила вместо неё тряпичный мешочек с гремящими шариками. А наутро исполин отправился «биться с нацистами и наркоманами», «обороняться от наступающих на Россию полчищ бендеровцев», «спасать жителей Донбасса», заменяя Донбасс Фронтбассом и пр. – лишь бы не думать о том, что он делает в реальности. Как говорил д`Артаньян другу Портосу, известному тезисом «дерусь, потому что дерусь», «это оттого, Портос, что ваша сила не в голове». «Да, она в плечах и ногах», честно признавался г-н дю Валлон де Брасье де Пьерфон. В итоге с течением времени, лишенная центра притяжения свыше, сила ушла ещё глубже – куда-то в направлении пяток.

Держа в руках все ключи и рискуя действовать по факту вопреки духу кризисной и больной эпохи, мы умственно расщедрились на такую неофитскую дефектность/ущербность официозно-пропагандистской версии «традиционализма», что ловишь себя на гипотезе, не в компрометации ли тренда состоит хитрый замысел (как то случалось прежде с некоторыми другими измами в России, этом могильнике измов)? Ибо, если даже отвлечься от скучной буквы указа и постараться заценить особенности национального традиционно-консервативного дискурса, заполняющего медийное пространство, ждут недоумение и разочарование.

«Созерцать собственный пуп» – существует такое устойчивое выражение, формула придурковатости определённого типа, с ироническими индийскими аллюзиями. В России же, как широко известно, в качестве позитивной программы, фиксирующей наши традиционные духовные ценности, предложили сосредоточиться на собственных гениталиях. Вот где истинный-то пуп российского бытия, считают люди, которым Кремль в первом приближении доверил ведать идеологией. Мы гордимся своей половой конституцией и не собираемся её менять, как некоторые, на сторону не глядим, зрим в корень. И нас распирает от собственного достоинства. Это ху…ое воззрение и презентуется в качестве национальной идеологии, в качестве мерила обетованной идентичности, за которую следует умирать и убивать. Враги идут отнять у нас главное, а мы не отдадим, сказал наш главный. Они хотят заставить нас и наших детей сменить пол, вот чего они хотят, отморозки! Но мы не допустим. Клин клином вышибается. Наше концептуальное богохульство – надежный заслон на пути всякого иного.

Указ – очередная инвестиция, инъекция, инфекция… как же это называется… а о, интервенция (никак слово не подбиралось) государства в ценностную сферу. Бегемот пришёл в библиотеку и решил, что он точно тут самое весомое существо. Что дальше? Конечно, традиционные ценности не слишком совместимы с капитализмом. На Западе весь ХХ век они резервировались в анклавах частного порядка, в недрах общественных, клубных и корпоративных структур. Сможет ли подменить их государство, сводящееся, как в России, к чиновникам? Конечно, сможет, если задача так и формулируется: подменить – только на это оно и способно. Из его забот праведных по поддержанию наследия получится такое же вырождение предмета, как когда органы под названием ЦК и ЧК в приступе анекдотического усердия взялись блюсти учение двух немецких бородатых философов и политэкономов и неистово обеспечивали стерильность вопроса согласно собственному топорному разумению. В результате в общем почтенный и именно потому спорный мыслитель Карл Маркс через несколько промежуточных поколений личинок в кепках и с наганами мутировал до кондиции Леонида Ильича Брежнева, самому себе аплодирующего на трибуне XXVI съезда КПСС. Из этого сумасшедшего состояния «коллективного Брежнева» (или более к месту «соборного Брежнева») власть и население рано или поздно дружно ломанутся на выход, снося всё на своём пути, и получится опять как в 1991 году. «ЦК и ЧК» всегда доводят до победного конца то, что не получилось у «Сороса». Есть у них такое призвание. Описанные выше обстоятельства ценностной ситуации (может быть, избыточно иронично), маркируют яснее некуда, что вопрос находится в привычных руках.

Немного традиционной теологии: хорошее не надо защищать

Значит, наступило время ЧВК и ЧДК? Или эти имена уже и есть эвфемизмы надписи на табло «Выход»?

Зависит от того, насколько далеко упало яблоко от яблони. Частные структуры, теоретически, лучше: они по определению конкурентны, в них эффективнее поставлен кадровый отбор. Они успешнее справляются с задачами. Но при условии, что задача корректно сформулирована, как говорят математики – иначе выражаясь, если она имеет смысл. Повторим ещё раз цитату из первых абзацев текста: «Всё ценное нуждается в защите. Это нормально. Указ лишь дает возможность внятно говорить о них и восстанавливать утраченное». Сомнение во «внятности», «указом» делегированной, выражено и подробно прокомментировано, теперь рассмотрим пристальнее начало фразы. К сожалению, оно демонстрирует типично нетрадиционное отношение к ценностям. С традиционной точки зрения образец всех ценностей – Бог, а он совершенно не нуждается в защите. Пресекая факты оскорбления сакрального, люди традиционных сообществ, уверенные в коллективно-родовой ответственности, защищают не сакральное, но самих себя, прагматично опасаясь реакции гнева со стороны бесконечно превосходящей мощи – последствия чего коснутся всех, если Бога не слишком интересуют отдельные люди.

Но как раз христианство вытеснило такой тип ответственности: Бог уже пару тысяч лет не заключает договоров с избранным народом, с общинами, с империями, подобные представления переместились в разряд апокрифов, теперь он общается лично с каждым, даже если и в присутствии священника. Тем самым в христианские времена фундамент под госзащитой ценностей тонет в песке, обваливая постройку. (Конечно, не сразу; вспомним титулы европейских монархов: «католические короли» Кастилии и Арагона, «христианнейшие короли» Франции и Наварры; даже в деле программного упразднения национальной эксклюзивности правители цеплялись за соломинку, порываясь сохранить иллюзии «эксклюзивной неэксклюзивности» в отношениях с Богом; «православный царь» – концепт о том же самом, окончательно упразднивший себя в 1917 году.)

Традиционно, ценности, таким образом – не то, что «надо защищать», а то, что наоборот, делает силой, даёт силу – способность защищаться и в ещё большей степени доминировать, преобладать, нападать – тем, кто им верен. Казалось бы: о, как прекрасно, бери и правь миром. Проблема в том, что – снова повторюсь – ценности не выписывают через почтовые каталоги или маркетплейсы. И они не файлами на gov.ru формируются. И не бюджетополучателями по программам защиты ценностей. Да, конечно, многие начитались сейчас у конспирологов бреда о том, что коварные англичане вот уж двести лет вот как-то именно так технологично продвигают либерализм по миру и решили спроецировать эти фантазии на продвижение антилиберализма. Но ведь туфта и то, и это. Иисус-то, кстати, или Мухаммад, создавшие многое из ничего, каким указом заручались прежде, чем приступать? Разве что указом о запрете что-то менять. Стоит ли в таком случае, разделяя православные взгляды или просто зная историю, возлагать столько надежд на «указ»?

История культуры, история ментальностей свидетельствует: ценности, увы, приобретаются и утрачиваются очень незаметно. Непостижимо и неуловимо. Если это они. Как там говорил Ницше? Всё великое неслышно приходит на голубиных лапках. Пропагандистские штампы – иное дело. Они оглушительно вколачиваются в пустую голову, при нужде вычищаются и выбрасываются, ставятся новые. Эта часть генома редактируется :) Вот только толку-то? Муссолини первым придумал и концептуально обосновал «тотальное государство», в котором регулируется сверху донизу всё. Машина переработки и утилизации сознания в фашистской Италии исправно жужжала с 20-х годов. Цель, поставленная вождём, была благородной: ему очень хотелось конвертировать современных ему горе-итальянцев в новых древних римлян. Итальянцы не спорили и жужжали машине в такт, агитперлы отскакивали у них от зубов, как положено, митинги гремели, шествия маршировали. Только в людях ничего не изменилось. Они какими были никудышными воинами, такими и остались, к огорчению дуче и насмешкам берлинских товарищей.

Хорошее не надо защищать, если оно есть. То, что нуждается в защите, не «хорошее» в традиционном смысле. Хорошее идёт вперёд. Хорошее превосходит. Осознав это, можно, если угодно, назвать вещи своими именами и дальше делать именно то, что хочется – с чистым сердцем немного понасиловать «других», слабых своей греховностью.

Традиционность суровая штука, если мы взаправду о ней, а не о муляжах. Носители традиционных ценностей не защищают эти ценности. Они предоставляют от ценностей отпавшим являть собой удобный материал для господства.

Однако где же оно, то господство?

Своих-то охальников не велика заслуга взять в оборот. Это не показатель. А вот когда взялись наказать кого-то другого из будто бы по серьёзному «отпавших», как-то оно не заладилось. Давно не слышно победных сводок. Этот тест не пройден. К чему?

Зашпротность

Можно отъехать подальше от Москвы и где-то украдкой негромко повспоминать о сословии воинов. Но вот же они, настоящие воины и настоящие войны. Вот так (по ссылке) они в реальности сражаются, беспощадные кшатрии (и кшатрессы) наших дней: бумажками. Сажая друг друга, подставляя, строча докладные, возбуждая дела, компрометируя и т. д. Это их истинная война. А та, что снаружи периметра – ну, это так, чтобы публика отвлеклась и не мешала главному.

Какая сословность, такая и соборность. Может, точнее, сошпротность? Вот шпроты (на фото) нас точно идентифицируют и объединяют. Где их ещё едят?

Зашпротность – тоже хорошее слово. Что-то напоминающее. Но это у них там шкварки, где салом питаются. А у нас шпроты.

И отчего-то кажется вдруг, что в какое-то мифическое «наше время», «старое и доброе», которое я ещё почему-то застал, шпроты были с головой. Требую в рамках возрождения традиционных ценностей вернуть шпротам головы! Ведь шпрота – явно наша традиционная ценность. Недопустимо её искажать… Впрочем, это уже миражи.

Эверест осыпается.

Мнение автора спорно и опубликовано в рамках дискуссии. «Континент Сибирь» приглашает всех заинтересованных высказаться по этой важной теме: будет ли работать ноябрьский указ президента РФ № 809, как общество и власть могут изменить собственный образ мыслей, что нужно менять, надо ли этим вообще заниматься и если да, то у кого лучше получиться. E-mail [email protected], WA:+7923 230 4125